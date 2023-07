Letno poročilo: SDH lani ob nižji donosnosti naložb z višjim dobičkom

Med prihodki holdinga so bili najpomembnejši prihodki od dividend. Skupni znesek dividend države in SDH je lani dosegel 190,7 milijona evrov in so bile za štiri odstotke višje od načrtovanih. Nekoliko višje so bile tudi od predlanskih, saj so v letu 2021 dosegle skoraj 184 milijonov evrov. Na SDH je letos odpadlo 60 milijonov evrov dividendnih prihodkov.

Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala vsega portfelja državnih naložb se je lani v primerjavi z 2021 več kot prepolovila, razlog pa so bili slabi rezultati energetskih družb ob enem najbolj zahtevnih let v zgodovini sektorja.

Boljši rezultati tudi preostalih stebrov upravljanja

Donosnost je po končnih podatkih dosegla 2,8 odstotka, v 2021 je bila pri 6,1 odstotka. Ostali stebri upravljanja so po pojasnilih SDH izkazali boljše rezultate kot predlani, saj je donosnost brez stebra energetika dosegla 7,4 odstotka.

Skupna knjigovodska vrednost lastniških deležev kapitalskih naložb v upravljanju SDH je konec leta 2022 znašala 11,2 milijarde evrov, kar je devet odstotkov več kot predlani, kot je dosegla 10,3 milijarde evrov.

Dve novi dejavnosti

K SDH je bila z začetkom leta 2023 pripojena tudi Družba za upravljanje terjatev bank. S tem je SDH pridobil tudi dve novi dejavnosti, to sta upravljanje terjatev in upravljanje stvarnega premoženja, pretežno nepremičnin.

Poštena vrednost finančnih terjatev, pridobljenih s pripojitvijo, je konec 2022 znašala 225,2 milijona evrov, knjigovodska vrednost stvarnega premoženja pa 106,2 milijona evrov, medtem ko je njihova ocenjena tržna vrednost znašala 161,4 milijona evrov.

V SDH so pred dnevi dali tudi nekaj pojasnil o upravljanju naložb v prvih treh mesecih letos. Stanje kapitalskih naložb v upravljanju SDH je bilo 31. marca pri 11,6 milijarde evrov. Vrednost terjatev je na omenjeni datum znašala 204 milijone evrov, vrednost lastnih nepremičnin pa 102,6 milijona evrov.

Izplačilo dividend

Donosnost portfelja kapitalskih naložb v upravljanju v prvem trimesečju leta je dosegla 7,6 odstotka. Po trenutnih ocenah bodo letos izplačane dividende predvidoma v višini 161 milijonov evrov, kar bi bilo malenkost več od načrtov.

SDH kot naslednik Slovenske odškodninske družbe še vedno aktivno deluje tudi v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so po pojasnilih holdinga že nekaj let večinoma le še najzahtevnejši primeri, in tekoče izpolnjuje obveznosti iz tega naslova. Lani je bilo izplačanih 889 tisoč evrov odškodnin iz denacionalizacije, konec leta je bilo odprtih še 182 denacionalizacijskih zahtevkov.