Sberbank preverja interes za nakup njenega deleža v Agrokorju

Svetovalec predsednika uprave ruske Sberbanke Maksim Poletajev je potrdil, da so dobili nekaj ponudb za nakup deleža v največji hrvaški družbi Agrokor, v kateri ima banka 39,2-odstotni delež. V pogovoru za agencijo Reuters je dejal, da so interes izkazali različni skladi iz ZDA, Kanade in Združenega kraljestva.

Maksim Poletajev je izjavil, da bo njihova odločitev odvisna od ponujene cene. Sberbank je kot največja upnica Agrokorja med poravnavo dobila 39,2-odstotni delež v hrvaškem koncernu.

Povedal je, da so z različnimi investitorji, tudi s Kitajske in arabskih držav, začeli pogovore o refinanciranju Agrokorjevih dolgov. Spomnil je na Agrokorjevo posojilo roll-up v vrednosti 1,1 milijarde evrov, v katerem so sodelovali skupaj z rusko banko VTB, ameriškim skladom Knighthead in Unicreditom.

Mercator mora znižati dolg

Poletajev je govoril tudi o poslovnih načrtih za Agrokor. V času njihovega lastništva se mora osredotočiti na maloprodajo, prehransko in kmetijsko verigo. Ena od njegovih družb, slovenski Mercator, mora znižati dolg, kar med drugim uresničuje z odprodajo nepremičnin.

Poslovanje Agrokorjeve verige v Bosni in Hercegovini ni dovolj dobičkonosno, zato se bo po njegovem koncern investicijsko usmeril na Hrvaško, Srbijo in Slovenijo.

Poletajev med drugim pričakuje, da bo izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Fabris Peruško prevzel vodenje uprave nove družbe, ki bo nastala po prestrukturiranju Agrokorja.