Todorić se bo ob plačilu milijonske varščine lahko branil s prostosti

Dolga leta najbogatejšega Hrvata Todorića so prijeli v začetku novembra lani v Londonu. Po plačilu 100.000 funtov varščine se je do izročitve branil s prostosti. Foto: STA

Zunajobravnavni svet zagrebškega sodišča je obravnaval pritožbo Todorićeve obrambe in tožilstva na odločitev o priporu za Todorića, potem ko je Velika Britanija nekoč najmočnejšega hrvaškega podjetnika prejšnji teden izročila Hrvaški.

Todorić ne bo smel zapustiti Zagreba

Svet je presodil, da ni več nevarnosti, da bo Todorić vplival na priče med preiskavo o domnevnem kriminalu v Agrokorju. Obenem je ugodil zahtevi tožilstva, da bo Todorić do plačila varščine ostal v priporu zaradi nevarnosti pobega, glede na to, da je lani odšel v London, ko je bilo jasno, da bodo proti njemu sprožili preiskavo, je pojasnil Devčić v današnjem pogovoru za regionalno televizijo N1.

Kot je dodal, svet meni, da bo višina določene varščine izpolnila namen preprečevanja možnosti pobega. Poudaril je, da bo Todorić za obrambo s prostosti moral nakazati gotovino na račun sodišča in da ne bo mogoče založiti premoženja v vrednosti določene varščine. Todorić tudi ne bo smel zapustiti Zagreba.

Todorićeva zagrebška odvetnica Jadranka Sloković je v sredo novinarjem dejala, da bodo imeli težave, če bo sodišče omogočilo plačevanje varščine v zameno za obrambo s prostosti.

Todorić med triurnim zaslišanjem ni odgovarjal na vprašanja tožilcev

Slokovićeva je stopila pred novinarje, potem ko je Todorića zaslišalo tožilstvo med preiskavo o domnevnih milijonskih finančnih malverzacijah v Agrokorju. Kot je povedala, Todorić med triurnim zaslišanjem ni odgovarjal na vprašanja tožilcev, temveč je govoril o sistemu poslovanja Agrokorja in zavrnil vse obtožbe.

Hrvaško tožilstvo Todorića, njegova sinova ter 12 nekdanjih članov uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly sumi, da so iz blagajne Agrokorja na zasebne račune nakazali milijonske zneske. Preiskovalci tožilstva menijo, da je šlo za korupcijo, goljufije in ponarejanja dokumentov, ki naj bi koncern pripeljali na rob propada.

Proti Todoriću poteka preiskava tudi v primeru domnevno nezakonitih posojil, ki jih je investicijski sklad Nexus Private Equity dal Agrokorju prek podjetja Nexus. Gre za 117,5 milijona kun (15,9 milijona evrov), a to ni bil predmet tega zaslišanja.