Ivica Todorić: Šel bom na volitve in osvojil oblast #video

Predsedniške volitve bodo na Hrvaškem konec prihodnjega leta, parlamentarne pa leta 2020.

Plačal milijon evrov varščine

Todorić je plačal 7,5 milijona kun varščine, kar znaša približno milijon evrov, in se bo branil s prostosti. Preiskovalni sodnik zagrebškega sodišča je včeraj za 15. uro sklical obravnavno, na kateri so potrdili, da je Todorić plačal varščino in da se bo lahko branil s prostosti. Todoriću naj bi določili tudi varnostne ukrepe, da ne sme zapustiti Zagreba in da mora na sodišču pustiti svoj potni list.

Kje je dobil denar?

Todorićeva odvetnika sta po obravnavi novinarjem potrdila, da so nekoč najbogatejšega Hrvata izpustili in da se bo lahko branil s prostosti. Imen oseb, ki so prispevale gotovino za Todorićevo varščino, nista hotela razkriti.

Tega prav tako ni razkril tiskovni predstavnik zagrebškega županijskega sodišča Krešimir Devčić. Povedal je, da je preiskovalni sodnik Todorića opozoril, da bodo v primeru kršitve določb glede izpustitve varščino nakazali v državni proračun, proti njemu pa sprožili postopek.

Obramba: Nima gotovine, a ima prijatelje

Zunajobravnavni svet zagrebškega sodišča je prejšnji teden odločil, da se Todorić lahko brani s prostosti ob plačilu 7,5 milijona kun varščine v gotovini. Pripor je zahtevalo tožilstvo zaradi nevarnosti pobega. Todorić je namreč lani, ko je že bilo jasno, da bodo proti njemu sprožili preiskavo, odšel v London.

Takrat je njegova obramba zatrdila, da Todorić nima gotovine za plačilo varščine, a da ima prijatelje.

Hrvaško tožilstvo Todorića, njegova sinova ter 12 nekdanjih članov uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly sumi, da so iz blagajne Agrokorja na zasebne račune nakazali milijonske zneske. Preiskovalci tožilstva menijo, da je šlo za korupcijo, goljufije in ponarejanja dokumentov, ki naj bi koncern pripeljali na rob propada.

Prijeli so ga v Londonu

Proti Todoriću poteka preiskava tudi v primeru domnevno nezakonitih posojil, ki jih je investicijski sklad Nexus Private Equity dal Agrokorju prek podjetja Nexus. Gre za 117,5 milijona kun (15,9 milijona evrov), a to ni bil predmet tega zaslišanja.

Dolga leta najbogatejšega Hrvata Todorića so prijeli v začetku novembra lani v Londonu. Po plačani varščini v višini sto tisoč funtov se je do izročitve branil s prostosti. V začetku novembra letos ga je Velika Britanija na podlagi evropskega pripornega naloga izročila Hrvaški.