Nekdanji šef Agrokorja plačal milijonsko varščino

Hrvaško tožilstvo Todoriću očita, da je s pomočjo sinov in sodelavcev iz Agrokorja iz blagajne koncerna na zasebne račune nakazal milijonske zneske.

Nekdanji predsednik uprave Agrokorja Ivica Todorić je danes plačal 7,5 milijona kun oziroma približno milijon evrov varščine. To pomeni, da se bo pred sodiščem kmalu branil s prostosti, poročajo hrvaški mediji, ki se sklicujejo na potrditve z zagrebškega sodišča in iz krogov družine Todorić.

Preiskovalni sodnik zagrebškega sodišča je danes za 15. uro sklical obravnavno, na kateri naj bi potrdili, da je Ivica Todorić plačal varščino in da se bo lahko branil s prostosti. Todoriću bodo določili tudi varnostne ukrepe, med drugim ne bo smel zapustiti Zagreba, na sodišču pa bo moral pustiti svoj potni list.

Todoriću naj bi pri varščini pomagali prijatelji

Zunajobravnavni svet zagrebškega sodišča je prejšnji teden odločil, da se Todorić lahko brani s prostosti ob plačilu 7,5 milijona kun varščine v gotovini. Tožilstvo je pripor zahtevalo zaradi nevarnosti pobega.

Todorić je namreč lani, ko je bilo jasno, da bodo proti njemu sprožili preiskavo, odšel v London. Todorićeva obramba je prejšnji teden zatrdila, da Todorić nima gotovine, da bi plačal varščino, a so dodali, da ima prijatelje, ki bodo to storili.

Nekdanjega šefa Agrokorja sumijo korupcije, goljufije in ponarejanja dokumentov

Hrvaško tožilstvo Todorića, njegova sinova ter 12 nekdanjih članov uprave koncerna Agrokor in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly sumi, da so iz blagajne Agrokorja na zasebne račune nakazali milijonske zneske. Preiskovalci menijo, da je šlo za korupcijo, goljufije in ponarejanja dokumentov, ki naj bi koncern pripeljali na rob propada.

Proti Todoriću poteka preiskava tudi v primeru domnevno nezakonitih posojil, ki jih je investicijski sklad Nexus Private Equity dal Agrokorju prek podjetja Nexus. Gre za 117,5 milijona kun oziroma 15,9 milijona evrov, a to ni bil predmet tega zaslišanja.

Todorića, ki je dolga leta veljal za najbogatejša državljana Hrvaške, so na začetku lanskega novembra prijeli v Londonu. Po plačani varščini v višini sto tisoč funtov se je do izročitve branil s prostosti. Na začetku letošnjega novembra je nato Velika Britanija na podlagi evropskega pripornega naloga Todorića izročila Hrvaški.