SBC išče podjetja, ki v spopadu s koronavirusom najbolj blestijo

Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je začel zbirati prijave za natečaj Izzivalci krize. Gre za natečaj, s katerim želi klub nadpovprečno uspešnih slovenskih podjetij identificirati ter javnosti predstaviti slovenska podjetja in podjetnike, ki kljubujejo vsesplošni negotovosti in so se na krizo covid-19 odzvali tako, da pomagajo reševati akutne družbene probleme.

Goran Novković, izvršni direktor SBC, poudarja: "Skrajna negotovost, popolna nepredvidljivost dogodkov in pesimistične napovedi so terjale nepredstavljive človeške in organizacijske napore, predvsem pa iznajdljivost, prožnost in pogum. Številnim je uspelo. Nekateri so z razvojem novih izdelkov ali storitev naslovili akutne družbene probleme in s tem dosegli novo rast. V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov ocenjujemo, da so taka podjetja izzvala krizo na zmagovit način. Zato je treba tako podjetniško miselnost identificirati in predstaviti javnosti."

Kdo se lahko udeleži natečaja?

SBC – Klub slovenskih podjetnikov želi promovirati podjetnike in podjetja, ki so se na krizo odzvali produktivno, konstruktivno in družbenokoristno. To pomeni, da so se odzvali hitro, da so prilagodili svoje poslovanje tako, da so razvili izdelke ali storitve, ki so lokalnemu okolju ali širši skupnosti pomagali spopasti se s posledicami krize covid-19.

Natečaj je namenjen vsem slovenskim podjetnikom in njihovim podjetjem. Trije najboljši projekti bodo vključeni v akcijo za promocijo slovenske podjetnosti, s katero SBC od leta 2019 ozavešča o koristih podjetnosti in podjetnega načina delovanja za celotno družbo, ne samo za ozko podjetniško okolje.