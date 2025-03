Kako podjetne so ženske v Evropi?

Največ podjetniškega zanimanja so pokazale ženske na Portugalskem (62 odstotkov), Poljskem (47 odstotkov) in v Grčiji (46 odstotkov). Razlike so tudi glede na generacijo, in sicer je občutno več podjetniškega duha pri pripadnicah generacije Z (63 odstotkov) in milenijkah (53 odstotkov) kot pa pri pripadnicah generacij X (37 odstotkov) in baby boom (21 odstotkov).

Ženske generacije Z bi se najraje preizkusile v kozmetiki

Razvrstitev področij, na katerih bi se bodoče podjetnice najraje preizkusile, se prav tako nekoliko razlikuje po generacijah.

Največ podjetniškega zanimanja so pokazale ženske na Portugalskem , Poljskem in v Grčiji. Foto: Shutterstock

Pripadnice generacije Z v Evropi bi za svojo podjetniško pot prepričljivo najpogosteje izbrale kozmetične storitve, ki pa so med vsemi ženskami ob bok izobraževalnim storitvam ter turističnim storitvam in storitvam za prosti čas in za stopničko nižje od spletne prodaje ter storitev, povezanih s hrano in pijačo.

Izzivi na podjetniški poti

Zakaj se več žensk ne odloči za podjetniško pot? Največji pomislek je strah pred neuspehom (31 odstotkov), sledijo pomanjkanje finančnih sredstev (29 odstotkov) in pomanjkanje izkušenj (28 odstotkov). Tiste, ki že imajo svoje podjetje, pogosto omenjajo težave z usklajevanjem službenih in domačih obveznosti ter z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja.

Ženske se na dopustu težje odklopijo kot moški (48 odstotkov ženske in 42 odstotkov moški) in se zaradi dela pogosteje odrekajo dopustu kot moški (36 odstotkov za ženske in 29 za moške).

Podjetnice pogosto omenjajo težave z usklajevanjem službenih in domačih obveznosti ter z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja. Foto: Shutterstock

Kaj bi pomagalo?

Raziskava je še pokazala več vrzeli med spoloma glede samostojne podjetniške poti. Ženske v enakem odstotku (21 odstotkov) menijo, da bi jim za več samozavesti za odločitev o vstopu v podjetniške vode pomagali široko dostopne finančne spodbude in usposabljanja o razvoju poslovnega načrta. Mlade ženske so še posebej poudarile (30 odstotkov), da bi jim več samozavesti najlažje zagotovil poslovni partner.

Celotno svetovno raziskavo, ki je pokazala krepitev poslovnega duha med evropskimi ženskami, so zadnje dni lanskega leta opravili v 41 državah na več celinah in je zajela 42.500 posameznic in posameznikov iz splošne populacije ter 4.300 podjetnic in podjetnikov ter ustanoviteljic in ustanoviteljev podjetij.