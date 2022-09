Radikalne poteze evropskih kmetov: zaradi visokih cen energije ustavljajo proizvodnjo hrane

Nordic Greens Trelleborg, največji švedski proizvajalec paradižnika, je napovedal, da letošnjo zimo tega ne bodo posadili, saj se jim to ob visokih cenah energije preprosto ne izplača. Odpuščanj v podjetju kljub temu ne bo, saj bodo imeli vseeno dovolj dela s pripravami na poletno sezono, ne bodo pa najemali sezonskih delavcev.

Zmanjšanje proizvodnje so iz istega razloga že napovedali tudi v nekaterih nizozemskih rastlinjakih, v katerih gojijo zelenjavo in rože.

Nazaj v preteklost

Zaradi zmanjšanja uporabe visokotehnoloških rešitev v kmetijstvu, ki porabijo veliko energije, nekateri že poudarjajo, da se vračamo v preteklost. "Kot da bi se vračali v zgodovino, ko je Španija proizvajala kmetijske proizvode pozimi in severnoevropske države poleti," je za Reuters povedala analitičarka pri Rabobank Cindy van Rijswick.

Visoke cene energije so do zdaj najbolj udarile sektor pekovskih in mlečnih izdelkov, ki so se v enem letu v Evropi podražili za od 55 do 80 odstotkov.