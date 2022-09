Premogovnik Velenje pred bankrotom, TEŠ insolventen?

Termoelektrarna Šoštanj nima več težav z insolventnostjo, so za Delo zatrdili pri Holdingu slovenske elektrarne (HSE). Večje težave z likvidnostjo pa ima Premogovnik Velenje, zato v HSE napovedujejo dokapitalizacijo podjetja, nameravajo pa tudi dvigniti ceno premoga.

In zakaj se je premogovnik znašel na robu finančnega prepada? "Zaradi poslovanja z izgubami, tudi kot posledica oslabitve sredstev v preteklih letih, zaradi neizpolnitve proizvodnih planov, negotovih in zahtevnih razmer na nabavnih trgih ter omejene maksimalne dolgoročne prodajne cene za premog je izpostavljenost tveganju insolventnosti močno prisotna," je razvidno iz letnega poročila HSE.

TEŠ pa naj bi po pričakovanjih HSE letošnje poslovno leto končal s pozitivno ničlo. Sicer je TEŠ lani prvič po osmih letih posloval z dobičkom, vendar je velik vpliv na poslovne rezultate imela poravnava z ameriškim podjetjem General Electric. Ta je na račun TEŠ tako nakazal 261 milijonov evrov, kar je več, kot je podjetje ustvarilo iz prodaje električne energije (223,3 milijona evrov).

Golob: V velenjskem premogovniku le še za dva tedna premoga



Predsednik vlade Robert Golob je pred tednom dni skupaj z ministrom za infrastrukturo Bojanom Kumrom obiskal Premogovnik Velenje. Kot je dejal, se je v pričakovanju energetsko hude zime želel prepričati o tem, kakšno je stanje na deponiji premoga. Stanje pa je po njegovih besedah slabo, saj je na njej za le dva tedna zalog.

"To je glavni razlog, da je vlada Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) naročila, da takoj začne aktivnosti za uvoz premoga. Ne zato, da bi nadomestil proizvodnjo premogovnika, pač pa obratno, saj želimo, da bi premogovnik maksimalno in takoj povečal proizvodnjo. Kot smo bili danes seznanjeni, žal to ne gre tako hitro," je dejal premier.