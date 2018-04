Postojnska jama od DUTB in Modre zavarovalnice kupila četrtino Certe

Vrednost posla danes ni bila razkrita, večinski lastnik Certe je sicer s 54,34 odstotka Certa Holding.

Družba Postojnska jama, katere solastnik in direktor je Marjan Batagelj, je oktobra lani postala približno 49,13-odstotna lastnica Certe Holding. Batagelj je ob tem napovedal tudi povečevanje deleža v Certi Holding, ki je obvladujoča družba Certe, saj da si želi "urejenega vodenja".

Batagelj v nakupu vidi veliko priložnost za razvoj turizma na Cerkljanskem in Idrijskem, med drugim v sinergiji z največjo kraško jamo v državi. Turistom želi ponuditi naravno in kulturno dediščino na osi od Postojne prek Idrije in Cerknega do Kobarida. Po večletni stagnaciji, ki so jo spremljali napeti odnosi med vodstvom in malimi delničarji Certe Holding, napoveduje, da se bodo v Cerknem stvari začele premikati.

Certa Holding prek Certe v celoti obvladuje Hotel Cerkno s tamkajšnjim smučarskim središčem, 85,52 odstotka kobariškega podjetja TIK, ki proizvaja medicinske pripomočke za enkratno uporabo, ter četrtinski delež v tovarni elektrotermičnih aparatov Eta Cerkno.