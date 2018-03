Poslanec bi odprl trg športnih stavnic. Njegov nekdanji šef dela zanje.

Odprtje trga športnih stav, ki ga je vložil poslanec SMC Branko Zorman, gre na roko podjetjem, ki delujejo na tem področju. Enega od teh ima v lasti Tugo Stary, nekdanji najemnik diskoteke Global, ki jo je več let vodil Zorman. "Očitki, da sem predlog zakona vložil zaradi interesa nekdanjega delodajalca, so neumnost in podtikanja," odgovarja poslanec.

V zadnjih tednih smo v državnem zboru priča serijskemu vlaganju predlogov zakonov, kar počnejo poslanci vladajoče Stranke modernega centra (SMC).

Večinoma gre za širši javnosti manj znane poslance, ki predlogov pred tem pogosto ne uskladijo z lastno poslansko skupino. V posameznih primerih jim nasprotuje celo vlada.

To odpira vprašanje, ali gre v nekaterih primerih tudi za zakone, ki so pisani po meri posameznih interesnih skupin, lobijev ali celo konkretnih podjetij.

Eden najodmevnejših je predlog sprememb igralniške zakonodaje. Januarja ga je v parlamentarno proceduro vložil poslanec SMC Branko Zorman.

Vlada Zormanu: Zanima vas le področje športnih stav

Takrat je pojasnil, da bi se s predlogom sprostil trg športnih stav, ki jih v Sloveniji danes zakonito prireja le Športna loterija. Po njegovem bi vstop tujih ponudnikov, ki bi plačevali koncesijske dajatve, zagotovil več denarja tako za šport kot invalidske in humanitarne organizacije.

A predlog, ki ga je v začetku tedna podprl državnozborski odbor za finance, je doživel precej kritik.

Nasprotuje mu tudi vlada Mira Cerarja. Njen glavni očitek Zormanu je, da želi s predlogom urediti le področje športnih stav. Vlada namreč odkrito dvomi, da bodo tuji ponudniki, kot so Bwin in bet-at-home, sploh zaprosili za koncesijo, saj na Hrvaškem, ki ima liberaliziran trg stavnic, tega niso storili.

Njeno mnenje je domala enako mnenju Športne loterije, ki ji je nesprejetje Zormanovega predloga v življenjskem interesu. O monopolu Športne loterije in njenem poslovanju smo v zadnjih dveh letih na veliko pisali tudi na Siol.net.

Nekdanji poslančev šef se zdaj ukvarja s stavami

Branko Zorman je med letoma 2003 in 2006 vodil diskoteko Nad mestom, nekoč bolj znano pod imenom Global.

V najemu sta jo imela brata Tugo in Zoran Stary, znana podjetnika iz gostinskih in nepremičninskih krogov. Mediji so leta 2012 poročali, da je Tugo Stary prevzel dva lokala Dragana Tošića, prvoobtoženega v aferi Balkanski bojevnik.

Oba se že nekaj let ukvarjata tudi s športnimi stavami. Tugo Stary je namreč prek svoje družbe na Cipru od leta 2013 solastnik podjetja Na zvezi, ki se ukvarja z razvojem terminalom za vplačevanje stav, stavnih aplikacij za mobilne telefone in drugih tehnoloških rešitev za športne stavnice. Njegov direktor je Zoran Stary.

V zadnjih letih je bil večinski lastnik podjetja Na zvezi avstrijski Novomatic. Gre za eno največjih skupin na področju iger na srečo na svetu. Njen partner na trgu športnih stav je švicarski Sportradar. V Sloveniji ima Novomatic od leta 2016 v lasti Casino Carnevale na Škofijah.

Aprila lani so Avstrijci delež prodali Tugu Staryju. Le dobrih osem mesecev pozneje je nekdanji menedžer njegove diskoteke, danes poslanec, v parlamentarno proceduro vložil zakon, ki trg športnih stav odpira za nove, zasebne igralce.

"Zormana sem nazadnje srečal pred dvema letoma"

Gre za nepovezano naključje? "Očitki, da sem predlog zakona vložil zaradi interesa nekdanjega delodajalca, so neumnost in podtikanja. Brata Stary pri tem zakonu nimata nikakršne vloge," odgovarja Zorman. Da sta lastnika podjetja, ki ga omenjate, sploh nisem vedel. Z njima se ne srečujem in nimam stikov," dodaja.

Svojo vlogo je zanikal tudi Zoran Stary. "Res je, da je bil Branko Zorman pred 12 leti zaposlen pri meni. Od takrat praktično nimava stikov. Srečujeva se le občasno, enako velja tudi za mojega brata. Nazadnje sem ga videl pred dvema letoma, ko mi je povedal, kaj namerava storiti z igralniško zakonodajo. Če bi me danes vprašal za mnenje, bi mu svetoval, naj si ne lomi rok na tej hobotnici," nam je pojasnil.

Na vprašanje, ali bi odprtje trga v Sloveniji povečalo število njihovih strank, je Stary odgovoril, da to na poslovanje podjetja ne bo vplivalo. "Nismo operater, ki bi ponujal športne stave, ampak servis in ponudnik produktov. Veliki ponudniki stav imajo lastno tehnologijo in produkte, Slovenija pa ni trg, kjer bi lahko ponujali lastne rešitve," je poudaril Stary.

Odločno je zanikal, da bi bil s katerimkoli od tujih ponudnikov dogovorjen za vstop v Slovenijo po odprtju trga stav.

16 milijonov evrov dolgov

Poslovanje podjetja Na zvezi v zadnjih letih še zdaleč ni bilo bleščeče.

V letu 2016 je ustvarilo le 256 tisoč evrov prihodkov, ob tem pa imelo kar za 5,6 milijona evrov odhodkov. Posledica tega je bila visoka, skoraj pet milijonov evrov velika izguba. Skupaj je podjetje v zadnjih letih pridelalo že več kot osem milijonov evrov bilančne izgube.

Čeprav ima podjetje na Zvezi že 16 milijonov evrov dolgov, se je Tugo Stary aprila lani odločil, da od Avstrijcev odkupi njihov 80-odstotni delež. Svoje lastništvo je prikril s pomočjo ciprskega podjetja Exit Business.

Odločanje v parlamentu še ta mesec

Šlo je za visoko tvegano naložbo, saj ima podjetje že osem milijonov evrov negativnega kapitala, zaradi rezervacij pa ima blokiranega enega od računov.

Foto: Tamino Petelinšek/STA Zoran Stary odgovarja, da gre za panogo, ki zahteva velika vlaganja: "Veliko smo vlagali v nakup različnih modulov in programskih rešitev za posamezne države, kjer smo bili v stikih s tamkajšnjimi davčnimi organi. Imeli smo tudi veliko zaposlenih."

Lani je podjetje po njegovih besedah poslovalo s pozitivno ničlo, saj je ustvarilo 2,5 milijona evrov prihodkov. "V zadnjem času je največ povpraševanja v Bolgariji. Čakamo, da se odpre nemški trg in na zvezni ravni prilagodi zakonodaja v Avstriji," je poudaril Stary.

Poslanci bodo o zakonu odločali še ta mesec.