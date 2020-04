Podjetnica vladi: Mega zakon se ne da izvajati

Mega zakon za pomoč gospodarstvu, ki je v veljavi od sobote, je ponekod naletel na ostre kritike. Zakon se zaradi birokratske zapletenosti in nasprotujočih pojasnil ne da izvajati, je v odprtem pismu vladi, ki je zaokrožilo po spletu in ga je na svojem blogu objavil tudi ekonomist Jože P. Damijan, zapisala direktorica Biro Bonusa Marija Tomc Muc.

Podjetnica Marija Tomc Muc je predstavnike vlade uvodoma spomnila na obljube, da bodo ukrepi v prvem protikoronskem zakonu za podjetnike "minimalno birokratsko zapleteni". Opozorila pa je, da "tako konfuznih, birokratsko zapletenih in nasprotujočih si postopkov" še ni srečala, piše STA.

"Verjamem, da je bil namen dober. Toda žal naša državna uprava tega zakona ni sposobna v normalnem času in na normalen način spraviti v življenje. Kako naj si sicer razlagamo, da obrazci še vedno niso na voljo, da se pojasnila in razlage zakonov menjajo iz dneva v dan, da so se računalniški programi ponekod sesuli, da telefoni pregorevajo, če že imaš srečo in se nekdo oglasi, pa ti pove, da ve še manj kot ti in čaka na nadaljnja navodila," je bila ostra.

"Pojasnila se menjavajo iz dneva v dan"

V pismu vladi je Tomc Muceva kot nesprejemljivo izpostavila, "da členov ne znate pojasniti oziroma da se pojasnila menjajo iz dneva v dan," navaja STA.

Ob tem se je posebej obregnila ob problem izplačila plač. Trenutno jih je namreč večina za marec že obračunanih. "Vi si lahko privoščite, da obrazci za oddajo davčnih odtegljajev še niso na voljo. Pa je kdo pomislil na podjetnike, naše stranke? Naj tudi oni rečejo svojim zaposlenim - žal, v tem mesecu bodo plače po 23. aprilu," je izpostavila.

Kot je opozorila, v tem času zato spreminjanje datumov veljavnosti posameznih členov zakona in pojasnil ni sprejemljivo.

"Poznam vaš odgovor, boste pač naredili poračun. Seveda, poračun obračuna za izplačilo kriznega dodatka, pa potem poračun poračuna zaradi prispevkov, pa še en obračun poračuna poračuna po 23. aprilu, da bomo oddali obrazce, roko dam v ogenj, da vsaj ponekod potem še najmanj en poračun poračunanega poračuna in popravek REK zaradi novih navodil," je po poročanju STA nanizala podjetnica.

Ob tem jo zanima, ali se kdo zaveda, da se sedaj "na vrat na nos" spreminjajo informacijski sistemi, programirajo nove nastavitve obračunov, nadgradnje in ali se je kdo vprašal, kakšne stroške bodo imeli podjetniki s tem.

Še bolj kritična je bila do ureditve instituta čakanja na delo, ki spada pod okrilje zavoda za zaposlovanje. "Tu se zatika že pri pooblastilih. Informacijski sistem očitno ni kos množici vlog za pooblastila," je navedla.

Pismo je zaključila s prošnjo vladi, naj pri drugem protikoronskem svežnju, ki je že v pripravi, preveri, ali ga je državni aparat sposoben speljati, ter pravniki nedvoumno in pravočasno razložiti.

Pismo vladi je na svojem blogu objavil tudi ekonomist Jože P. Damijan.