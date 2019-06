Piloti Adrie: dovolj imamo slabega vodenja Nemcev

"Žalosti me. Jezen sem na vodstvo Adrie Airways, saj zaradi njihovih nespametnih potez trpijo vsi, od potnikov do zaposlenih." S temi besedami se je Luka Radovic, vodja sindikata prometnih pilotov Slovenije, odzval na aktualne težave Adrie.

Kot smo že večkrat poročali, so odpovedi in združevanja poletov zadnje mesece postali stalnica v naši največji letalski družbi. Praktično vsak dan iz turističnih letovišč in večjih mest po Evropi prihajajo novice o tem, da so potniki Adrie zaradi tehničnih težav obtičali na letališču ali da se na Brnik vračajo z večurno zamudo. Pri Adrii sicer zagotavljajo, da bodo svoje težave odpravili do konca meseca, takrat bodo, kot obljubljajo, letala spet letela po ustaljenih urnikih.

Foto: LinkedIn Za Siol.net je Radovic potrdil tudi informacije, da v zadnjem času pogosto prihaja do kršitev kolektivne pogodbe pri izplačevanju plač in izpolnjevanju drugih pravic zaposlenih.

O dogajanju v Adrii in nezadovoljstvu zaposlenih bo podrobno seznanil tudi predsednika vlade Marjana Šarca, s katerim se bo srečal danes.

Do odpovedi prihaja zaradi prevelikega števila poletov

Operativne težave, s katerimi se pred vrhuncem poletne sezone srečuje Adria, niso posledica morebitnega pomanjkanja denarnih sredstev, ampak slabe organizacije delovnega procesa, je bil jasen Luka Radovic.

"Do odpovedi poletov prihaja zaradi preveč optimistično zastavljenega urnika poletov. Piloti moramo delati do skrajnosti, kot jo še dopušča kolektivna pogodba. Posledično prihaja do preutrujenosti in bolniških odsotnosti."

"Namesto da ima družba vsak dan 30 poletov, bi jih lahko imela pet manj. Tako bi si zagotovila rezerve v primeru prizemljitve letal ali pomanjkanja posadk." Vse letalske družbe imajo kdaj težave zaradi okvare letal, vendar so na to ustrezno pripravljene in pravočasno zagotovijo alternativno rešitev, je dodal.

Holger Kowarsch, glavni direktor Adrie Airways Foto: STA Še posebej v višku sezone je treba imeti načrt B, saj je zaradi velikega povpraševanja praktično nemogoče čez noč najeti drugo letalo skupaj s posadko. "Najhuje pa je, ko potniki niso pravočasno obveščeni o odpovedi. In to se dogaja že drugo leto," je opozoril.

Kritičen je do ravnanja vodstva Adrie in nemškega sklada 4K Invest, ki pred prevzemom Adrie ni imel nobenih izkušenj v letalskem poslu. "Ne gre tako, da boš enostavno rekel: zdaj bomo pa leteli več in tako ustvarjali višje prihodke. Če letalska družba nima rezerv in nobenega manevrskega prostora, je treba polet odpovedati," je poudaril.

Poleg tega je postalo očitno, da Adria daje prednost donosnemu letenju za tuje letalske družbe oziroma tako imenovani oddaji letala s posadko (ACMI). V zadnjem času namreč vse več letijo za družbe, kot so Lufthansa, Swiss Airlines in Austrian Airlines. "Zaradi tega najbolj trpijo slovenski potniki," je opozoril sindikalist.

Bratuškova: država že išče rešitve za čas brez Adrie Na dogajanje v Adrii se je odzvala tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, ki je poudarila, da je v stalnem stiku z agencijo za letalstvo. "Prvi cilj, njihov in naš, je zagotovo varnost v letalskem prometu. Ko bo minimalno odstopanje, bo agencija odreagirala," je zagotovila ministrica. Foto: STA Spomnila je, da država finančno ne more pomagati družbi, saj je ta pred manj kot desetimi leti že dobila državno pomoč. "Sem pa kot poslanka ob prodaji opozarjala, da Slovenski državni holding ni našel strateškega partnerja, temveč finančni sklad, ki je že nekaj podjetij potopil," je dejala Bratuškova, ki zato meni, da bi morala vlada kot skupščina holdinga zahtevati revizijo posla. Če Adria ne bi mogla več povezovati Ljubljane z drugimi evropskimi prestolnicami, ministrstvi za infrastrukturo in finance že iščeta možnosti, da bi lahko z razpisom za določene linije, ki so najpomembnejše za državo, ponudili državno spodbudo. "To je vse, kar država zdaj lahko naredi," je dodala Bratuškova.

Plače prejemajo z nekajdnevno zamudo

Medtem ko zaposleni v Adrii delajo do skrajnosti, ki jih dovoljuje kolektivna pogodba, pa družba pri izplačevanju plače in drugih prejemkov krši določila iste pogodbe.

Vodja sindikata pilotov je za Siol.net potrdil, da so zaposleni v Adrii zadnjo plačo prejeli v dveh delih. Prvo polovico so dobili v petek, preostanek pa bi morali včeraj. To je v nasprotju s kolektivno pogodbo, ki kot rok za izplačilo plače določa 15. dan v mesecu. Dodal je, da pogosto prihaja do zamude, plače pa prejmejo do 18. v mesecu, kar je skrajni rok po zakonu. Do zamude prihaja tudi pri izplačevanju dnevnic. Te prejmejo od štiri do pet dni pozneje, kot bi jih morali.

Precej več težav so imeli pri dodatnem pokojninskem zavarovanju. Zaposleni v Adrii so namreč ugotovili, da jim je delodajalec pred časom prenehal plačevati premije. Po njihovem posredovanju je družba poravnala zapadle premije, vendar le za nekaj mesecev. Preostalo naj bi prejeli do konca tega meseca.

Kot je pojasnil Luka Radovic, se jim je vodstvo opravičilo in zagotovilo, da ni vedelo za prekinitev plačevanja premij. Krivdo so preložili na Kapitalsko družbo, ki upravlja s Skladom za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (SODPZ), češ da jih o tem ni obvestila.

Z vprašanji o zamudah pri izplačilu plač in drugih prejemkov smo se včeraj obrnili na Adrio. Njihova pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.