Izjema ali že praksa? Tako letalo Adrie Airways postaja "avtobus" #video

Potniki, ki so se danes zjutraj z letalom Adrie Airways namenili iz Ljubljane v München, so na tamkajšnje letališče po vmesnem postanku v Zürichu prispeli po treh urah in 15 minutah. To je bil še eden v vrsti tako imenovanih združenih letov, ki pod krinko "operativnih razlogov" prinaša uporabo enega letala z osebjem za dve sicer ločeni redni liniji. So tovrstni leti že postali (dokaj) redna praksa, kako potekajo v praksi in kaj pomenijo za potnike, ki zamudijo poslovne sestanke ali nadaljnje povezovalne lete?

Danes zjutraj ob 8.10 smo z airbusom A319 slovenskega letalskega prevoznika Adria Airways pristali na letališču v Zürichu. Ko je pilot letalo parkiral na ploščadi letališča, je približno polovica potnikov izstopila iz letala.

Eno letalo za sicer redni liniji v München in Zürich. Foto: Gregor Pavšič Za pot iz Ljubljane v München z letalom vsaj pet ur

"Odpnite varnostne pasove, pot nadaljujemo čez 30 minut," se je glasilo obvestilo stevardese iz zvočnikov letala. Ko so letališki delavci dotočili gorivo in se je na letalo vkrcalo še vsaj 20 potnikov (za let Zürich-Ljubljana), je ob 9.13 letalo Adrie Airways spet vzletelo in nadaljevalo pot proti Münchnu.

Ob 10. uri, ko smo bili v letalu na sicer navadno enem krajših regionalnih letov že tri ure in 15 minut, smo vendarle izstopili in se odpravili v münchensko letališko stavbo. Kdor je potoval iz središča Ljubljane v središče Münchna, je za pot z letalom potreboval vsaj pet ur. Veliko ceneje bi se pripeljal z avtomobilom ...

Eno letalo za dve ločeni redni liniji, pridobili tudi dodatne potnike relacije Zürich-München

Tako je danes zjutraj potekala redna potniška linija z letališča Brnik proti Bavarski. Let v dobrih 400 kilometrov oddaljeni München, kamor navadno letalo iz Ljubljane leti zgolj slabo uro, je tako s postankom v švicarski prestolnici trajal dobre tri ure.

Tri dni pred odhodom je vodstvo Adrie Airways obvestilo potnike, da je bil redni jutranji let v München združen s tistim v Zürich. Eno letalo je torej poskrbelo za dva sicer ločena jutranja leta z osrednjega slovenskega letališča, enak pa je bil postopek tudi v nasprotni smeri za potnike med Zürichom in Ljubljano.

Kot zanimivost lahko dodamo, da je kabinsko osebje tokrat potnike oskrbelo z brezplačnimi prigrizki in pijačo. Na rednih letih dobijo potniki brezplačno le kozarec vode.

Vhod na letalo, ki je danes zjutraj peljalo potnike na dva različna cilja. To se pri družbi Adria Airways ni zgodilo prvič. Foto: Gregor Pavšič

Na airbusu A319 so bili potniki več kot tri ure, prostora za noge pa ni na pretek. Foto: Gregor Pavšič

Tokrat izjemoma brezplačna kava, pijača in prigrizki. Foto: Gregor Pavšič Kapitan letala: Leta združena zaradi "operativnih" razlogov

To nikakor ni bil prvi tovrstni primer tako imenovanega združevanja letov pri Adrii Airways, ki v primeru švicarskega "ovinka" na poti do Münchna pod vprašaj postavlja večino prednosti letalskega v primerjavi s cestnim prometom.

Zgolj v letalu smo bili več kot tri ure, in če bi upoštevali še vsaj dodatno uro in pol (jutranji prihod na letališče, formalnosti, varnostni pregled, prevoz z letališča v München), je za nekatere potnike danes pot v bavarsko prestolnico trajala blizu petih ur. V tem času bi se iz Ljubljane mnogo ceneje tja pripeljali z avtomobilom.

"Let je združen zaradi operativnih razlogov," se je glasilo jutranje pojasnilo na brniškem letališču, ki ga je pozneje potnikom posredoval tudi kapitan airbusa A319 Boštjan Jamšek.

Časovnica leta Ljubljana – tranzitni postanek v Z ü richu – M ü nchen



6.45 – vkrcanje na letalo na Brniku, 7.16 – vzlet z Brnika, 8.10 – pristanek v Zürichu, 8.18 – izstop potnikov za Zürich, 8.30 – dolivanje goriva v Zürichu, 8.40 – vstop potnikov za drugi del leta v München, 9.13 – vzlet iz Züricha proti Münchnu, 9.48 - pristanek v Münchnu, 9.58 - izhod iz letala

Združevanje letov postaja dokaj redna praksa?

Medtem od vodstva Adrie Airways še čakamo odgovore na vprašanja, zakaj je prišlo do združevanja letov na relaciji Zürich-München (in Zürich-Ljubljana) in kako pogoste so združitve letov slovenskega letalskega prevoznika v zadnjem obdobju. Pomemben je tudi vidik poslovnih potnikov, ki imajo na končni destinaciji dogovorjene sestanke, službene opravke, oziroma tranzitnih potnikov, ki jih na letališču čaka naslednje letalo za povezovalni let.