Organi pregona nad premoženje Mirka Tuša

Mirko Tuš, ustanovitelj poslovnega imperija Tuš in nekdaj najbogatejši Slovenec, do nadaljnjega ne more več razpolagati s svojim premoženjem.

Tožilstvo, ki proti direktorju in lastniku Engrotuša vodi več (pred)kazenskih postopkov, je od celjskega sodišča zahtevalo in tudi doseglo začasno prepoved prodaje ali obremenitve njegovih nepremičnin.

Očitajo mu, da si je zagotovil najmanj 1,25 milijona evrov neupravičene premoženjske koristi.

Mirko Tuš včeraj na naša vprašanja ni odgovoril.

Sporni prenos blagovnih znamk?

Pri pojasnjevanju, zakaj so mu omejili razpolaganje s premoženje, je tožilstvo skopo. "Zadeva je še v fazi predkazenskega postopka oziroma zbiranja obvestil," so nam pojasnili.

Po do zdaj znanih podatkih se je zamrznitev Tuševega premoženja zgodila zaradi domnevno spornega prenosa blagovnih znamk Tušmobila.

Kot je znano, je Mirko Tuš dolgo časa odlašal s prodajo mobilnega operaterja in zavračal ponudbe, ki jih je ocenjeval kot prenizke. Leta 2014 se je o prodaji dogovoril s Telemachom, ta je za Tušmobil plačal 110 milijonov evrov.

Pozneje so banke, ki so prejele večino kupnine, izvedele, da se je Mirko Tuš vzporedno s Telemachom dogovoril še za prodajo Tušmobilove blagovne znamke, ki je bila na njihovo začudenje v lasti zakoncev Mirka in Tanje Tuš.

Čeprav jo je Telemach kmalu po prevzemu ugasnil, je zanjo plačal 29 milijonov evrov. Posel je bil sklenjen v Luksemburgu, kjer se konča lastništvo Telemacha, prejemnik sredstev pa naj bi bilo podjetje Middlesbor iz Hongkonga.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je oktobra lani pri Mirku Tušu opravil tudi hišne preiskave.

Kriminalisti so iskali dokaze za utemeljitev suma kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja ter pranja denarja. Trgovska družba naj bi bila po ugotovitvah policije oškodovana za 19 milijonov evrov.

Pred upniki zaščitil tudi blagovne znamke Engrotuša

Podoben manever je Mirko Tuš izpeljal z blagovnimi znamkami Engrotuša. Kot smo razkrili, jih je novembra 2016 prenesel na podjetje Tus Global Group iz Hongkonga.

Foto: STA S tem manevrom je v roke dobil vzvod, da se vključi v postopek prodaje dolgov skupine Tuš, čeprav so glede na višino njegovih dolgov resnične lastnice holdinga banke.

Zaradi tega so tri največje banke upnice – NLB, SID banka in Gorenjska banka – zoper Mirka Tuša vložile kazensko ovadbo.

Tušu pa že sodijo zaradi sporne dodelitve brezplačnih radijskih frekvenc Tušmobilu, pri kateri mu očitajo podkupovanje nekdanjega direktorja agencije Agencije za komunikacijska omrežja (AKOS) Tomaža Simoniča.

Lastništvo v Engrotušu že zastavljeno

Tušev stoodstotni lastniški delež v krovnem podjetju Tuš Holding, prek katerega je obvladoval trgovsko-zabaviščni imperij, je že od leta 2011 zastavljen pri bankah in drugih upnikih. S tem je svoj imperij rešil pred bankrotom.

V zameno za zastavo deleža so mu odobrili moratorij na odplačilo več sto milijonov evrov zapadlih dolgov. V zadnjih letih bi morala Tuševa skupina občutno okrepiti denarni tok iz poslovanja (EBITDA), kar pa mu ni uspelo.

Foto: STA V zadnjem obdobju Engrotuš po trditvah več virov izgublja tržni delež na slovenskem trgu, kjer ga prehitevata oba diskontna trgovca, Hofer in Lidl. To v Engrotušu zanikajo in zagotavljajo, da zadržujejo tržni delež.

Dolžniško agonijo, ki traja že osmo leto, bi morale končati banke, ki so skoraj dve leti iskale kupca za 300-milijonske terjatve do skupine Tuš. Novi lastnik bi prinesel tudi sveža finančna sredstva in Engrotušu pomagal pri prestrukturiranju poslovanja.

Prodajni postopek propadel

Toda prodajni postopek se je, kot smo razkrili na Siol.net, končal brez izbire kupca. Po trditvah naših virov se nihče od ponudnikov, ki so bili v ožjem izboru, na koncu ni odločil za oddajo ponudbe, s katero bi zadovoljil pričakovanja bank upnic.

V ozadju neskončnega podaljševanja prodajnega postopka, v katerem so se pojavljali (in od njega odstopali) novi ponudniki, je pogodba, po kateri si je tuji svetovalec obetal milijonsko nagrado.

Propad prodaje je Mirku Tušu prinesel še nekaj časa, v katerem bo ostal uradni lastnik in generalni direktor skupine Tuš.

Takšno stanje pa očitno ustreza tudi bankam, ki jim Engrotuš plačuje razmeroma visoke obrestne mere. Če bi se odločile za prodajo terjatev z visokim diskontom, bi namreč morale na novo očistiti bilance, pri čemer bi beležile velikanske izgube.