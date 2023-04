Novo navodilo za trgovce: sporočiti morajo nabavne cene hrane

Javna agencija za varstvo konkurence (AVK) je na sedem trgovskih podjetij naslovila zahtevo za posredovanje podatkov o dobavnih cenah. Za to se je odločila zaradi informacij o težavah na trgu živilskih proizvodov, danes poroča časnik Delo. Cene hrane so sicer osrednji motor inflacije v Sloveniji.

Na AVK so iz različnih virov prejeli informacije o usklajeni rasti cen, določanju enakih cen nekaterih proizvodov pri različnih trgovcih in prekinitvi dobav zaradi enostranskih sprememb pogodbenih pogojev, povezanih s cenami.

Skladno s tem so se odločili za ukrepanje, na podlagi podatkov o dobavnih cenah, ki jih pričakujejo do 15. maja, pa si obetajo največjo tovrstno analizo doslej.

Direktor AVK Andrej Matvoz je poudaril, da so se za akcijo odločili brez napotkov politike.

Cene hrane osrednji motor inflacije

Cene hrane so sicer osrednji motor inflacije v zadnjih šestih mesecih. K letni rasti cen življenjskih potrebščin so prispevale skoraj petinski delež. Po podatkih državnih statistikov se je meso podražilo za 18,2 odstotka, kruh in izdelki iz žit za 20,1 odstotka, mleko, sir in jajca pa za 24,4 odstotka, povzema Delo.

Časnik ob tem piše, da je iz vrst Gibanja Svoboda slišati pričakovanja o dialogu in družbenem dogovoru, nekakšnem paktu s trgovci, s katerim bi poskušali omejiti inflacijo.