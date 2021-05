Običajno so žrtve spletnih goljufij kupci izdelkov ali storitev, tokrat pa so goljufi izbrali uporabnike, ki izdelke prodajajo prek spletnih malih oglasov na Bolhi. Kako jih prepoznati?

Na nas se je obrnila bralka, ki je na spletnem oglasniku Bolha.com oddala oglas za prodajo vzmetnice. Kmalu zatem je prek aplikacije WhatsApp prejela povpraševanje uporabnika s telefonske številke +44 7501298221. Gre za mobilno številko iz Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (+44 za državo in nato še 7 za mobilna omrežja). Čeprav smo običajno v takšnih primerih vajeni, da vsebina ne sledi smiselno, stavki pa so tvorjeni generično, je bila v tokratnem primeru komunikacija kupca presenetljivo podobna pogovorni slovenščini.

Kupec se je zanimal, ali je izdelek še na voljo. Ko mu je prodajalka odgovorila pritrdilno, ji je predlagal, da bi rad najel kurirja z Bolha.com. Vprašal jo je, ali se strinja s tem in ali je že uporabljala njihove storitve. Ko mu je odgovorila, da storitve ne pozna, ji je poslal predstavitev storitve z logotipom Bolha.com. Ta je bil na prvi pogledal videti povsem avtentično, a dejansko se malenkostno razlikuje od izvirnika. Potencialni kupec je zraven še pripisal: "Preprosto je. Kurir bo prispel in prevzel blago. Prek storitve Bolha plačujem na vašo bančno kartico."

Kupec se je predstavil kot Evgenija Politis, kot naslov za pošiljanje pa navedel Muzejska pot 3, 1241 Kamnik. Ime je seveda izmišljeno, na omenjenem naslovu pa res najdemo grad Zaprice, kjer domuje Medobčinski muzej Kamnik.

Storitev, ki jo je spletni goljuf poslal prodajalki izdelka na Bolha.com, sploh ne obstaja, temveč so jo goljufi ponaredili. Prodajalca preusmerijo na lažno povezavo, kjer mora izpolniti številko svojega bančnega računa, kamor ji kupec želi nakazati kupnino. Foto: zajem zaslona Kupec je v nadaljevanju komunikacije na WhatsAppu bralko preusmeril na povezavo bolha.site, od nje zahteval številko kreditne kartice s trimestno CVC/CVV številko ter njeno ime in priimek, kamor bi ji nakazal kupnino. Seveda se to ne bi zgodilo, bi pa goljuf s tem pridobil dostop do njenega računa. Bralka je kljub veliki želji po prodaji izdelka posumila, da morda nekaj ni v redu, in prekinila komunikacijo z goljufom.

Bolha.com prevzema prek kurirja ne ponuja

S spletnega oglasnika Bolha.com so nam sporočili, da so prejeli več prijav strank, ki so prek aplikacij WhatsApp ali Viber imele opravka s tovrstnimi goljufi. Pojasnili so, da storitve prevzema blaga s kurirjem sploh ne ponujajo, temveč gre za lažno ustvarjen profil. Goljufi želijo prek njega prodajalca preusmeriti na lažno spletno stran, kjer bi z vpisom osebnih podatkov denar prenesli na svoj bančni račun.

Goljufi se poslužujejo tudi preusmeritve na ponarejeno povezavo, ki grafično spominja na storitev Pošte Slovenije.

Na oglasniku Bolha.com so ogoljufane stranke napotili na policijo, vse stranke pa prek spletne strani in elektronskih naslovov opozorili na tovrstne goljufije. Če stranke menijo, da so žrtev prevare, jim svetujejo čimprejšnje ukrepanje. Pišejo naj jim na naslov podpora@bolha.com, kjer jim bodo svetovali, kaj storiti. Policija je v zvezi z omenjenimi prijavami že stopila v stik z njimi, a ker goljufi operirajo z različnih tujih telefonskih številk, je njihova izsleditev težavna.

Vprašanja o poteku preiskave smo naslovili tudi na policijo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.