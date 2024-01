Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonska družba Nippon Express Holdings je v četrtek uspešno končala prevzem avstrijskega logističnega podjetja Cargo-partner, ki je prisotno tudi v Sloveniji, so danes sporočili iz Cargo-partnerja. Dogovor o prodaji so sklenili maja lani, Evropska komisija pa jo je odobrila oktobra.

Japonska družba je za prevzem ustanovila evropsko hčerinsko družbo Nippon Express Europe.

Kot so v Cargo-partnerju zapisali v današnjem sporočilu, imajo s sedežem v Avstriji močno mrežo za poslovanje na področju logistike v srednji in vzhodni Evropi, "regiji, ki vse bolj pridobiva pozornost kot industrijski grozd v Evropi".

"Skupina NX bo s prevzemom podjetja Cargo-partner dopolnila logistično infrastrukturo v srednji in vzhodni Evropi, ki naj bi po pričakovanjih v prihodnosti doživela pomemben razvoj kot proizvodno središče v Evropi ter s tem omogočila skupini NX nadaljnje širjenje globalnega omrežja in izboljšanje storitev, ki jih zagotavlja v Evropi," so zapisali.

Povečanje obsega zračnega in pomorskega tovora bo okrepilo konkurenčnost skupine

Povečanje obsega zračnega in pomorskega tovora bo po njihovih navedbah okrepilo konkurenčnost skupine na svetovnem trgu, zagotovilo odgovore na raznolike zahteve globalnih strank ter povečalo sposobnost izpolnjevanja logističnih potreb med Azijo in Evropo ter drugod.

Skupina Cargo-partner je globalno podjetje za informacijske logistične storitve na področju letalskih, ladijskih in kopenskih prevozov ter skladiščne logistike. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1983, leta 2022 pa je ustvarilo 2,06 milijarde evrov prometa. Po vsem svetu zaposluje približno štiri tisoč ljudi.

Cargo-partner je prisoten tudi v Sloveniji

Cargo-partner je prisoten tudi v Sloveniji. Decembra 2022 je na Brniku odprl nove skladiščne prostore, s katerimi je skupne zmogljivosti logističnega kompleksa povečal s 25 tisoč na 39.100 kvadratnih metrov površine.

Nippon Express je ponudnik logističnih storitev s sedežem v Tokiu. Deluje v več kot 40 državah, lastne podružnice ima v 33 državah. Ponuja letalske in ladijske prevoze, prevoz težkega blaga, skladiščenje in distribucijske operacije, logistično načrtovanje, storitve s področja informacijskih tehnologij, čarterske kamionske prevoze ter selitvene storitve.