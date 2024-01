Golob stoodstotni lastnik podjetja, ki posluje z državnim podjetjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je razvidno iz evidence Erar, je podjetje, katerega stoodstotni lastnik je od novembra lani premier Robert Golob, med letoma 2014 in 2023 od državnega operaterja trga z električno energijo Borzen prejelo 2.148.631 evrov. Zadnje nakazilo v višini dobrih pet tisoč evrov je podjetje prejelo decembra lani. Golob je stoodstotni lastnik podjetja postal novembra lani. Foto: Reuters

Predsednik vlade Robert Golob je po podatkih, objavljenih na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), 4. decembra lani komisiji sporočil spremembo premoženjskega stanja. Komisiji je, kot je prvo poročalo Delo, prijavil:

- več parcel v Krombergu skupne površine več kot deset tisoč kvadratnih metrov,

- pridobitev premičnine, ki presega vrednost deset tisoč evrov,

- odsvojitev denarnih sredstev, ki presegajo deset tisoč evrov,

- pridobitev poslovnega deleža, ki je vreden več kot deset tisoč evrov,

- pridobitev obveznosti, ki presegajo deset tisoč evrov.

Direktorica podjetja je Golobova hči

V Golobovem kabinetu so za Delo pojasnili, da je zaradi sporazumne razveze zakonske zveze in s tem povezane delitve premoženja z nekdanjo ženo premier komisiji sporočil spremembo premoženjskega stanja. Sprememba je nastala pri lastništvu nepremičnin in lastništvu podjetja. Golob je tako postal izključni lastnik podjetja Star Solar, registriranega za proizvodnjo elektrike.

Kot je razvidno iz podatkov poslovnega imenika Bizi.si, je Golob ustanovitelj in stoodstotni lastnik omenjenega podjetja, njegova hči Luna Golob pa je direktorica.

Foto: bizi.si

Podjetje je imelo leta 2022:

- 256.655 evrov prihodkov,

- 97.263 evrov čistega dobička,

- 625.572 evrov dolgoročnih ter 38.353 evrov kratkoročnih obveznosti.

Tudi nakazila državnega Borzena

Kot je razvidno iz evidence Erar, je podjetje med letoma 2014 in 2023 od državnega operaterja trga z električno energijo Borzen prejelo 2.148.631 evrov. Zadnje nakazilo v višini dobrih pet tisoč evrov je podjetje prejelo decembra lani, Golob pa je stoodstotni lastnik podjetja postal novembra lani.

Borzen od septembra 2023 vodi Mojca Kert, nekdanja uslužbenka Gen-I ter poslanska kandidatka Gibanja Svobode pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami.

Lahko podjetje v lasti funkcionarja posluje z državno družbo?

KPK smo prosili za pojasnilo, kakšne omejitve veljajo v Sloveniji glede poslovanja družb, ki so v lasti državnih funkcionarjev, z družbami in ustanovami, povezanimi z državo.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na premierja Roberta Goloba.

Vse odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.