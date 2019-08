Nihče se ne želi zameriti Stanovanjskemu skladu RS

Spor med republiškim skladom in lastniki stanovanj v Zelenem gaju po skoraj dveh letih še vedno ni blizu razrešitve. Medtem ko sklad še vedno toži lastnike in upravnike za neupravičeno unovčenje bančnega jamstva, napake na stavbah niso odpravljene.

Jedro spora so stvarne napake, ki jih je okrog 230 lastnikov objektov F5.1 z Ulice Angele Vode uveljavljalo februarja 2017 v višini 1,15 milijona evrov. Jamstvo so aktivirali zaradi zamakanja v garažah in težavah pri hidroizolaciji na balkonih.

Priznali le za 146 tisoč evrov napak

Skupno je Stanovanjski sklad RS v Zelenem gaju zgradil 641 enot. Foto: Google Street View Stanovanjski sklad je lastnikom priznal napake v vrednosti 146 tisoč evrov, preostanek, nekaj več kot 900 tisoč evrov, pa zahtevajo nazaj, saj gre po njihovem mnenju za neupravičeno unovčenje jamstva oziroma je vezano na hipotetične napake.

Kot rešitev so omenjali tudi mediacijo, vendar po informacijah sklada "mediacijskih ali pravdnih aktivnosti v zadevi še ni bilo".

Težave naj bi nastale še med gradnjo, saj so sosesko gradila gradbena podjetja, ki so pozneje končala v stečaju, vsaka ustavitev gradnje pa pomeni dodatno tveganje za napake in škodo. Gradnjo je sicer končal avstrijski Strabag, lastniki pa so se lahko vselili konec leta 2014. Kvadratni meter so prodajali za okrog 1.900 evrov.

Gradbeni odri tudi pred drugimi bloki Etažni lastniki v blokih F5.1 pa niso edini, ki so pri skladu uveljavljali jamstvo zaradi napak na objektu. Trenutno stojijo gradbeni odri tudi pri blokih F4 (opečnato pročelje objektov), kjer odpravljajo napake.

Remec pred letom in pol napovedal sanacijo

Sklad je sicer v preteklih letih obljubljal odpravo napak, kot je pred letom in pol povedal njihov direktor Črt Remec, so takrat angažirali tudi 30 izvajalcev, vendar po podatkih lastnikov napake še vedno niso odpravljene.

Stanovanjski sklad RS vodi Črt Remec. Foto: STA

"Kar je naša krivda, kar izhaja iz gradnje, smo pripravljeni popraviti. Ne pa tudi vsega tistega, kar bi nekateri kupci, ki so kupili golfa, mislijo pa, da so audija ali kaj več, radi od nas dobili," je pred letom in pol dejal prvi mož sklada.

Na drugi strani lastniki stanovanj pravijo, da so jamstvo morali aktivirati, saj bi to poteklo in bi ostali brez kritja.

Izvajalci se jih izogibajo

Foto: STA Neuradno je škode na objektih za okrog milijon evrov, stanovalci pa naj bi imeli težave s pridobivanjem izvajalcev, ki bi sanirali nastalo škodo. Obrtniki naj bi se izogibali popravilu škode v Zelenem gaju, saj se ne želijo zameriti Stanovanjskemu skladu, ker bi v tem primeru lahko padli v nemilost pri njegovih prihodnjih gradbenih poslih. Kot kaže, bodo morali lastniki stanovanj podjetje za odpravo napak iskati v tujini, kar pa bi lahko račun močno povišalo.

Stanovanjski sklad sicer v prihodnjih letih namerava zgraditi 498 stanovanj čez cesto naselja Zelenega gaja, vendar so tudi tam, še predem so začeli graditi, naleteli na tožbo. Po tem, ko so februarja prekinili pogodbo z družbo Rafael (več o tem tukaj), ki je bila zadolžena za izkop gradbene jame, so ti unovčili bančno jamstvo v vrednosti 177 tisoč evrov, to pa bo gradnjo naselja Novo Brdo zamaknilo za vsaj pol leta.

Stanovanjski sklad ima odprtih 24 sodnih zadev

Skupno imajo pri stanovanjskem skladu odprtih 24 sodnih zadev, in sicer na šestih različnih lokacijah. Lani so za sodne stroške namenili nekaj več kot 52 tisoč evrov, leto pred tem pa 145 tisoč evrov.