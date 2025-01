Velenjska občina načrtuje nakup novih stanovanj na območjih Pošta-Paka in Selo

Kot so sporočili z velenjske občine, za rešitev stanovanjskega primanjkljaja, ocenjenega na od petsto do šeststo stanovanjskih enot, pripravljajo nove prostorske akte in novelacijo veljavnih prostorskih aktov na več območjih, kot so Pošta-Paka, Selo, Šalek in Zlati grič.

V mestnem središču z novim občinskim podrobnim prostorskim načrtom načrtujejo gradnjo nove večstanovanjske soseske ob reki Paki, ki bo obsegala od 160 do dvesto stanovanj v več stolpnicah s podzemno garažo in zunanjimi površinami.

Novi lastnik zemljišča, mariborsko podjetje Puhov kvart, že sodeluje pri izdelavi dopolnjenega osnutka novega občinskega podrobnega prostorskega načrta, katerega sprejetje pričakujejo v drugi polovici leta 2025.

Na velenjski občini so povedali, da se s stanovanjskim skladom dogovarjajo za nakup določenega števila stanovanj, ki bi bila potem kategorizirana kot neprofitna. Preostala stanovanja pa bo investitor oz. lastnik namenil prodaji.

Več lokacij za novogradnje

Na Selu je v pripravi sprememba prostorskega akta, ki bo omogočila gradnjo sodobne večstanovanjske soseske z okoli dvesto stanovanji in visoko stopnjo samooskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije, manjšo sosesko s štirimi stanovanjskimi stolpiči, ki bodo imela od 35 do 40 stanovanj, pa s spremembo zazidalnega načrta načrtujejo v Šaleku. Na Zlatem griču je v sklepni fazi izdelava novega prostorskega akta za ureditev več kot šest hektarjev zemljišč.

V zadnjem obdobju je nekaj zasebnih investitorjev že pridobilo gradbena dovoljenja ali pa so v procesu njihovega pridobivanja. Na Selu tako že poteka gradnja manjšega stanovanjskega bloka s 14 sodobno zasnovanimi stanovanji.

Na območju Ceste talcev je gradbeno dovoljenje pridobil tudi zasebni investitor, ki bo v začetku leta začel gradnjo večstanovanjskega bloka s 24 stanovanji. Na Partizanski cesti je predvidena gradnja treh dvostanovanjskih hiš, na Gorici štirje večstanovanjski stolpiči s 56 stanovanji, v Stari vasi šest večstanovanjskih stolpičev s 110 stanovanji in na območju ob Tomšičevi in Kersnikovi cesti 30 stanovanj.

Potencial za približno osemsto stanovanjskih enot

V Velenju je tako po oceni občine potencial za izgradnjo približno osemsto stanovanjskih enot, ki bodo omogočile bivanje v večstanovanjskih objektih in individualnih stanovanjskih hišah.

"Z vsemi temi projekti želimo Velenje razvijati v mesto, kjer si lahko vsak občan poišče primerno bivanjsko rešitev. Naša naloga je, da še naprej zagotavljamo dostopna in kakovostna stanovanja za vse generacije," so zapisali na velenjski občini.

Dejali so tudi, da so njihova prizadevanja usmerjena v zagotavljanje pogojev za gradnjo novih stanovanjskih sosesk, večstanovanjskih objektov in individualnih stanovanjskih hiš, pri čemer še posebej naslavljajo potrebe mladih družin in ranljivih skupin, ki potrebujejo dodatno podporo.

Po podatkih velenjske občine je bilo v zadnjih desetih letih v mestu zgrajenih približno 480 stanovanj, v prihodnjih letih pa je predvidena gradnja približno štiristo novih stanovanj.

Premalo neprofitnih stanovanj

Velenjska občina ima v lasti več kot 850 neprofitnih stanovanj, skoraj vsa so zasedena, nekaj pa jih je trenutno v prenovi ali procesu menjave najemnikov. Poleg tega imajo pravico do razpolaganja s 103 neprofitnimi stanovanji v lasti republiškega stanovanjskega sklada.

Na zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, objavljen konec leta 2023, se je prijavilo okoli tristo prosilcev, trenutno pa jih na čakalni listi ostaja 256. Razpise za dodelitev stanovanj objavljajo predvidoma vsaka tri leta, naslednji bo predvidoma v prvi polovici leta 2026.

Mladim družinam do 35 let omogočajo dodatne točke na razpisih ter nudijo subvencije za posojila in nižje komunalne prispevke. Leta 2022 so prvič izvedli namenski razpis za mlade do 30 let in jim dodelili pet stanovanjskih enot v najem za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.

Trenutno so vsa stanovanja še zasedena. Pomemben del velenjske stanovanjske politike so oskrbovana stanovanja za starejše in gibalno ovirane občane, ki želijo živeti samostojno, a z dodatno podporo. Na Jenkovi in Žarovi cesti so v sodelovanju z državnimi skladi zgradili 27 oskrbovanih stanovanj, ki vključujejo tudi skupne prostore za druženje in parkirne površine. V skladu z zakonodajo upravičencem subvencionirajo neprofitne in tržne najemnine.