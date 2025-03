Črtomir Remec: Danes je v Sloveniji že okoli 33 tisoč javnih najemnih stanovanj #vŽivo

Spremljamo v živo



Stanovanjski sklad predstavlja rezultate delovanja v letu 2024 in začetek gradnje novega vala dva tisoč javnih najemnih stanovanj. Na predstavitvi za javnost sodeluje tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki predstavlja predloge sprememb stanovanjske zakonodaje.

"Letos oktobra bomo končali perspektivo od 2015 do 2025. V tem času smo zgradili okoli 8.500 javnih najemniških stanovanj, teh je zdaj v Sloveniji okoli 33 tisoč," je danes na predstavitvi lanskih dosežkov stanovanjskega sklada dejal predsednik uprave Črtomir Remec. Po njegovih besedah ima sklad za prihodnjih deset let še ambicioznejše načrte.

"V prihodnjih desetih letih želimo zgraditi 20 tisoč javnih najemniških stanovanj. Za to ne potrebujemo samo več denarja, temveč tudi več aktivnih udeležencev. Veliko pričakujemo tudi od DSU, ki je prevzel zemljišča od slabe banke. Če se ne motim, imajo na DSU načrte za izgradnjo dva tisoč stanovanj v prihodnjih letih," je poudaril Remec, ki računa tudi na večjo aktivnost stanovanjskih zadrug in zasebnih investitorjev.

"Republiški stanovanjski sklad 20 tisoč najemnih stanovanj sam ne more zgraditi v prihodnjih desetih letih," je poudaril Remec.

Kaj se je zgodilo v 2024?

513 novih javnih najemnih stanovanj v vrednosti 56,9 milijona evrov je sklad zgradil lani. "V okviru lanskih investicij je sklad dokončal 91 stanovanj v Kopru," je dejal Remec. Za naselje Nova dolinska so odšteli slabih 16 milijonov evrov. Prek programov za sofinanciranje so za izgradnjo 75 stanovanj koprskemu mestnemu skladu posodili 4,3 milijona evrov, ljubljanskemu stanovanjskemu skladu pa za 88 stanovanj v Zeleni jami 4,1 milijona evrov. Iz programa za starejše so sofinancirali deset stanovanjskih enot v Veliki Polani v vrednosti pol milijona evrov. "Prek javnega poziva za nakup zemljišč in stanovanj smo pridobili 35 stanovanj na Ravnah – vrata Javornika – v vrednosti dobre štiri milijone virov in 28 oskrbovanih stanovanj v Radljah ob Dravi v vrednosti 3,2 milijona evrov," je lanskoletne aktivnosti razložil Remec.

Sklad je pridobil tudi zemljišče na Mirni. V sodelovanju z mestno občino Novo mesto so izgradili sosesko Podbreznik v vrednosti 26 milijonov evrov. Zgrajenih je bilo 186 stanovanj. Slovesno odprtje bo čez slaba dva tedna.

"V gradnji oziroma v pripravi pa je še 1.934 javnonajemniških stanovanj, vrednost vseh je več kot 400 milijonov evrov. Gre za 17 projektov, nekateri so že v gradnji. Veliko pozornost pa trenutno posvečamo trem večjim projektom, ki so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Gre za večje soseske: Glince bodo imele 387 stanovanj, Ob Savi 280 stanovanj in v Mariboru 430. Skupaj skoraj 1.100 stanovanj. Pričakujemo, da bomo vsaj v Mariboru in Ljubljani že letos pridobili gradbeno dovoljenje in začeli gradnjo," je razložil Remec. V Celju je sklad pridobil zemljišče za gradnjo 126 najemnih stanovanj.

Več sledi ...