Nemški optični gigant prevzema Optiko Clarus

Optika Clarus, ki je s 26 trgovinami največja v Sloveniji, dobiva novega večinskega lastnika. Dosedanji lastnik Tihomir Krstić je 70 odstotkov podjetja prodal nemškemu velikanu v tej panogi, podjetju Fielmann. To je lani prodalo osem milijonov očal in ustvarilo 1,65 milijarde evrov prihodka.

Podjetje navaja, da sta se obe strani dogovorili, da višine kupnine ne razkrijeta javnosti. Tihomir Krstić ostaja 30-odstotni lastnik Skupine Clarus in bo po navedbah v sporočilu za javnost podjetja Fielmann še naprej aktivno vpleten v poslovanje.

Danes ima Optika Clarus 26 trgovin in 30-odstotni delež. Fielmann želi dolgoročno tu prodati 100 tisoč očal. Kot so dodali, želijo z najboljšimi cenami, visokim nivojem storitev in digitalnimi zmogljivostmi prevetriti slovenski trg v korist kupca.

"Digitalizacija in internacionalizacija sta dva ključna dejavnika razvoja v naši industriji," je zapisano v izjavi Krstića v uradnem sporočilu Fielmanna. "S prevzemom Optika Clarus dobiva dostop do mednarodne oskrbovalne verige in širšega spektra prodajnih kanalov, temveč postaja del družinskega podjetja. Veselim se, da bomo skupaj krepili našo prisotnost na slovenskem trgu.

Nemški velikan z naglo širitvijo po Evropi

Podjetje Fielamann je družinsko podjetje, ki pa kotira na borzi. Po slovenskem prevzemu ima 742 trgovin v 14 državah.

Lani je podjetje po podatkih v letnem poročilu prodalo osem milijonov očal in ustvarilo 1,65 milijarde evrov prihodkov (pri nas podobno višino prihodkov ustvari na primer novomeški Revoz), pod črto so imeli 173 milijonov evrov čistega dobička.

Kot navajajo v sporočilu za javnost, prodajo vsak drugi par očal v Nemčiji. Poleg trgovine imajo tudi lastni oblikovalski oddelek in proizvodnjo.

"Gre za odločen korak v smeri internacionalizacije," je v novici o prevzemu, ki jo je nemški Fielmann objavil na spletni strani, zapisal izvršni direktor podjetja Marc Fielmann. Z nakupom deleža v Optiki Clarus namreč skupina vstopa na 14. evropski trg. Do leta 2025 želijo osvojiti še štiri.