Slovenija in Japonska bosta sodelovali na področju razvoja rehabilitacijske tehnologije

V Ljubljani so danes slovenski in japonski predstavniki znanosti, medicine in gospodarstva podpisali dva sporazuma o sodelovanju na področju razvoja in raziskav robotiziranih rehabilitacijskih naprav. Po mnenju državnega sekretarja na MGRT Aleša Cantaruttija je ta dogodek pomemben temelj za nadaljnje sodelovanje med državama na tem področju.

V prostorih Univerze v Ljubljani so danes tako podpisali dva sporazuma o sodelovanju, in sicer med Univerzo v Ljubljani in Zdravstveno univerzo Fujita (Fujita Health University) ter med Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS - Soča (URI - Soča), Zdravstveno univerzo Fujita in podjetjem Toyota Motor Corporation.

"Sodelovanje med Slovenijo in Japonsko je v zadnjih nekaj letih doseglo izjemen napredek," je na današnji novinarski konferenci po podpisu sporazumov dejal državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Cantarutti. Dodal je, da je današnji dogodek "odličen primer sodelovanja med znanstveno-raziskovalno sfero in gospodarstvom". Po njegovem mnenju pomeni tudi novo priložnost za nadgradnjo zdravstveno-rehabilitacijske robotike.

Univerzitetna bolnišnica na Japonskem letno obravnava skoraj dva milijona pacientov

Foto: STA Odlično sodelovanje med državama je navedel tudi japonski veleposlanik v Sloveniji Masaharu Jošida, ki je Zdravstveno univerzo Fujita obenem označil kot eno vidnejših na Japonskem na svojem področju. Univerza ima med drugim največjo univerzitetno bolnišnico na Japonskem in letno obravnava 1,83 milijona pacientov.

Po besedah generalnega direktorja URI - Soča Roberta Cuglja je za inštitut to zelo pomemben projekt. "Podpis današnjega sporazuma omogoča, da najdemo skupno pot pri razvoju rehabilitacijskih robotov in predvsem, da jih spravimo na trg," je po novinarski konferenci dejal Cugelj. Kot pravi, je glavni cilj inštituta spraviti njihovo znanje in tehnologijo v realni svet ter jo seveda tudi prodati. "S tem dobimo dodano vrednost predvsem za paciente, tako slovenske kot tudi druge," je dejal Cugelj.

Predstavili dva robota

Vodja Službe za raziskave in razvoj URI - Soča Zlatko Matjačić je predstavil dva projekta, ki pomenita konkretno izhodišče za sodelovanje. Prvi je projekt rehabilitacijskega robota, ki ga razvijajo na URI - Soča, za urjenje vzdrževanja ravnotežja in koordinacije gibanja med hojo. Drugi pa je robot, ki so ga razvili na Zdravstveni univerzi Fujita in pri podjetju Toyota.

Kot pravi Matjačić, gre za dve eksoskeletni napravi, ki imata fokus na različnih področjih. "Japonci so se bolj osredotočili na funkcijo in podporo noge med hojo, mi pa se bolj osredotočamo na integrirano funkcijo ravnotežja in koordinacije," je dejal Matjačić. Zdaj si želijo svoje znanje, tehnologijo in izkušnje združiti v nov koncept, s katerim bi pomagali pri rehabilitaciji bolnikov po možganski kapi.

Profesor in predsednik Zdravstvene univerze Fujita Eiichi Saitoh je med novinarsko konferenco izrazil veselje, da se povezujejo z vodilnimi rehabilitacijskimi institucijami na svetu, in dejal, da verjame, da se ravno z medsebojnim sodelovanjem širi in bogati znanje.

Številni visoki gostje

Rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič je v svojem nagovoru navedel plodovito sodelovanje med državama in si zaželel veliko aplikativnih rezultatov sodelovanja.

Generalni direktor BR-Medicare oddelka za robotiko pri Toyoti Keisuke Suga pa je izrazil svoje navdušenje ob novem partnerstvu, ki pomaga pri uresničevanju Toyotine vizije Mobilnosti za vse. Na oddelku se specializirajo za razvoj in proizvodnjo naprav za rehabilitacijo pacientov.

Z japonsko delegacijo se je v ponedeljek že srečala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek, ki je ob tem izrazila podporo mednarodnim projektom na področju rehabilitacije, še posebej tistim, ki združujejo predstavnike znanosti, medicine in gospodarstva. V sredo pa bo predstavnike URI-Soča, Toyota Motor Corporation in Zdravstvene univerze Fujita sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor.