Da bi sodelavki uničil kariero, je ponarejal recepte za očala

V Avstraliji močno odmeva nenavadna zgodba optometrista, ki je v želji, da bi škodoval svoji sodelavki in ji uničil kariero, spremenil več kot 410 receptov za očala. Več kot 300 parov očal se je zato izkazalo za popolnoma neučinkovite, 96 so jih vrnile stranke, je sporočilo sodišče v mestu Adelaide na jugu države.

Sodišču sicer ni uspelo ugotoviti, zakaj je Ashok Bhoola spreminjal oziroma ponarejal recepte za očala, vendar pa avstralski mediji poročajo, da bi zaradi njegovih ravnanj nadrejeni lahko sklepali, da je napake storila njegova sodelavka. Ta je namreč po poročanju BBC izdala recepte, ki jih je njen sodelavec pozneje spreminjal. V tem času sta bila oba zaposlena v isti optiki v mestu Adeilade.

Da bi škodoval sodelavki, je ponaredil recepte za očala

In kaj je bila posledica spremenjenih receptov? Več kot 300 parov očal se je izkazalo za neuporabne, 96 so jih vrnili pacienti, je poudarilo sodišče. "Ugotovili smo, da je obdolženi to namerno storil brez zdravniških razlogov in v nasprotju z interesi bolnikov," je zapisano v sodbi.

Ob tem so dodali, da je pripisovanje krivde za napake pri njegovi sodelavki vplivalo na "občutno izgubo samozavesti". Zaposlena je sicer hranila zapiske in dokumente, tako da so preiskovalci na koncu sklenili, da je za spremembe receptov odgovoren njen sodelavec. Ta je obtožbe zanikal, sodišče pa mu je za leto dni odvzelo dovoljenje za opravljanje poklica, poroča BBC.