Nemčija z rekordno inflacijo v zadnjih 27 letih

Cene življenjskih potrebščin v Nemčiji so se julija zvišale najhitreje v 27 letih, predvsem na račun nizke osnove za primerjavo, kažejo končni podatki tamkajšnjega statističnega urada Destatis. Julija so se na letni ravni tako zvišale za 3,8 odstotka. Gre za najvišjo rast cen po decembru 1993, ko je bila inflacija 4,3-odstotna. Junija je bila inflacija v Nemčiji na letni ravni 2,3-odstotna.

Julijska visoka inflacija je bila sicer pričakovana. Pred letom dni so namreč v Nemčiji v luči koronskih ukrepov v veljavo stopile številne davčne olajšave, kar je pomenilo znižanje cen številnih izdelkov, je pojasnil Christoph-Martin Mai iz statističnega urada. "Učinek dviga cen se krepi s posebnim dogajanjem v zvezi s cenami nekaterih izdelkov, zlasti energentov," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Mai.

Hrana in pijača sta se podražili za 4,3 odstotka, storitve pa za 2,2 odstotka. Stroški transporta so bili višji za 9,8 odstotka, medtem ko so se cene oblačil in obutve dvignile za pet odstotkov.

Cene življenjskih potrebščin so se, izključujoč energijo, julija na letni ravni povišale za 2,9 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jo upošteva ECB, je bila julija 3,1-odstotna. Junija je znašala 2,1 odstotka, še navaja dpa.