Nafta znova dražja

Surova nafta se je tudi v današnjem trgovanju podražila. Sinoči se je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa nafta podražila zaradi slabšega tečaja dolarja, kar je povzročilo večje povpraševanje po nafti. Na to je vplivala izjava guvernerja ameriške centralne banke Jeroma Powlla, ki ni hotel preveč razpredati o prihodnjih ukrepih banke.

Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavnim rokom septembra je bilo treba popoldne po singapurskem času odšteti 98,18 dolarja, kar je 92 centov več kot v sredo. Severnomorska nafta brent za dobavo v septembru pa se je podražila za 58 centov na 107,20 dolarja.

Predsednik Federal Reserve (Fed) Powell je po koncu dvodnevnega zasedanja Feda dejal, da gospodarstvo v prihodnje čaka še več negotovosti, vendar pa naj bi do konca leta centralna banka z obrestmi prišla "do zmerne restriktivne ravni". V sredo je Fed ključno obrestno mero znova zvišal za 0,75 odstotne točke na od 2,25 do 2,50 odstotka.

K rasti cen so vplivali tudi novi podatki o ameriških zalogah nafte. Po podatkih ameriškega ministrstva za energijo so se državne zaloge nafte v zadnjem tednu zmanjšale bolj kot prej v dveh mesecih. Manjše zaloge običajno povzročijo skok cen, saj to predstavlja ali manjšo dobavo ali večje povpraševanje.