Mladi lažje do stanovanj: bodo tudi krediti ugodnejši?

Državno poroštvo bo namenjeno mladim do 35 let, mladim družinam z vsaj enim predšolskim otrokom, zaposlenim za določen čas ter prekarno zaposlenim, starim do 40 let, ki si želijo in zmorejo kupiti lastno stanovanjsko nepremičnino.

Državno poroštvo bo namenjeno mladim do 35 let, mladim družinam z vsaj enim predšolskim otrokom, zaposlenim za določen čas ter prekarno zaposlenim, starim do 40 let, ki si želijo in zmorejo kupiti lastno stanovanjsko nepremičnino. Foto: Getty Images

Kot so zapisali na finančnem ministrstvu, je Zakon o poroštvih Republike Slovenije za stanovanjske kredite namenjen reševanju stanovanjskega problema z nakupom primerne stanovanjske nepremičnine. Ukrep zato predstavlja dodatno možnost siceršnje stanovanjske politike, katere glavni inštrument ostaja večanje fonda javnih najemnih stanovanj, so zapisali.

Ključni cilj predloga je omogočiti najem kredita fizičnim osebam, državljankam in državljanom Slovenije, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje z nakupom ali gradnjo primerne stanovanjske nepremičnine v Sloveniji, pri tem pa izpolnjujejo pogoje glede najema kredita po pravilih Banke Slovenije.

Ministrstvo upa, da bo Banka Slovenije omilila pogoje za kreditiranje

Na ministrstvu si sicer želijo, da bi Banka Slovenije po sprejetju zakona znova preučila smiselnost omejitev za kredite z državnim poroštvom in morda omilila zahtevane vrednosti mesečnega dohodka, ki mora ostati kreditojemalcu. Banka Slovenije je pogoje za kreditiranje zaostrila novembra lani.

Kot pravijo na ministrstvu, gre namreč za prvovrstno zavarovanje kreditov pri bankah, katerih finančna stabilnost se ob tem ohranja na ustrezni ravni.

Foto: Ana Kovač

Kdo bo lahko dobil poroštvo

Državno poroštvo bo namenjeno mladim do 35 let, mladim družinam z vsaj enim predšolskim otrokom, zaposlenim za določen čas ter prekarno zaposlenim, starim do 40 let, ki si želijo in zmorejo kupiti lastno stanovanjsko nepremičnino. "S tem želimo omogočiti dostop do kreditov osebam, ki zaradi oblike zaposlitve niso bile primerne za najem kredita, oziroma olajšati začetek samostojne življenjske poti mladim in mladim družinam," pravijo na ministrstvu.

Po predlogu zakona je do poroštva upravičen tudi kreditojemalec, ki ima v lasti stanovanjsko nepremičnino, vendar ta po površini ni primerna. Poroštvo države bo v tem primeru izdano, če bo kreditojemalec nepremičnino, ki jo že ima v lasti, prodal. Izjema od tega pogoja velja v primeru rekonstrukcije obstoječe neprimerne stanovanjske nepremičnine, so še zapisali.

Država bo poroštva izdajala do 31. decembra 2030, skupni obseg poroštev pa bo do 500 milijonov evrov glavnic kreditov. Letni obseg poroštev se bo določal v zakonih o izvrševanju proračuna, pri čemer je v že sprejetih proračunih 2020 in 2021 obseg določen v višini 200 milijonov letno, so zapisali na ministrstvu.

Posameznik bo moral prispevati vsaj 20 odstotkov

Predvideno je 100-odstotno poroštvo države za stanovanjske kredite do višine glavnice 150.000 evrov z ročnostjo največ 30 let (z vključenimi reprogrami) in lastna udeležba kreditojemalca v višini vsaj 20 odstotkov. To sicer kot kriterij za najem kredita določa že Banka Slovenije.

Bodo krediti zaradi poroštva celo ugodnejši?

Kot so še zapisali, bo država zagotavljala prvovrstno zavarovanje kreditov, zato predlog zakona določa tudi, da efektivna obrestna mera za kredite s poroštvom po tem zakonu ne sme biti višja od efektivne obrestne mere po višini glavnice in ročnosti primerljivega kredita za komitenta banke, ki nima poroštva države.

"Kreditojemalec si bo banko lahko izbral sam, tudi na podlagi prejetih ponudb, za katere upamo, da bodo zaradi prvovrstnega zavarovanja kredita celo ugodnejše," pravijo na ministrstvu.

Država bo plačala največ šest zapadlih obrokov

Predlog zakona predvideva, da bo država kot porok namesto kreditojemalca plačala največ šest zapadlih obrokov, pri tem pa se bo z njim dogovorila za individualni način poplačila regresne terjatve. Ta možnost bo kreditojemalcu v času trajanja kredita na voljo večkrat, vendar ob pogoju, da bo imel poravnane obveznosti iz regresne terjatve. V primeru unovčenja celotnega poroštva zaradi odpovedi kreditne pogodbe se bo regresna terjatev državi poplačala s prodajo nepremičnine, predkupno pravico za njen nakup pa bo imel Stanovanjski sklad RS, so še zapisali na ministrstvu.

Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 10. februarja 2020.

O stanju na trgu nepremičnin so novembra poročali tudi na Planetu. Spodaj si poglejte njihov prispevek: