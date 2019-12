Stanovanjski krediti: država bi jamčila za kredite do 150 tisočakov

Komu bi bilo namenjeno poroštvo?

Državno poroštvo bi bilo namenjeno državljanom, ki želijo kupiti lastno stanovanjsko nepremičnino in razpolagajo s sredstvi za tak nakup. Ciljna skupina so mladi do 35. leta starosti, mlade družine ter zaposleni za določen čas in prekarno zaposleni, ki niso starejši od 40 let, je v izjavi za medije v Ljubljani povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Alojz Stana.

Potrebna bo tudi 20-odstotna lastna udeležba

Stoodstotno poroštvo bi bilo na voljo za stanovanjska posojila do višine glavnice 150 tisoč evrov z ročnostjo največ 30 let z vključenimi reprogrami, pri čemer je predvidena lastna udeležba kreditojemalca v višini najmanj 20 odstotkov, ki jo kot kriterij za najem kredita določa že Banka Slovenije. Skupni obseg poroštev je predviden v višini do 500 milijonov evrov glavnic, letni obseg pa bi bil določen v zakonih o izvrševanju proračuna.

Kreditojemalec bo lahko banko izbral sam, predvidevajo načrti vlade. Porok bi lahko banki namesto kreditojemalca plačal največ šest zapadlih obrokov, pri tem pa bi se s kreditojemalcem dogovoril za individualni način poplačila regresne terjatve.

Ta možnost bi bila kreditojemalcu med trajanjem kredita na voljo večkrat, vendar pod pogojem, da ima poravnane obveznosti iz regresne terjatve. V primeru unovčenja poroštva se regresna terjatev države poplača s prodajo nepremičnine, pri čemer bi imel predkupno pravico republiški stanovanjski sklad.

Ministrstvo sicer po neuradnih informacijah še išče rešitev, kako kreditojemalcu, ki ni sposoben odplačevati kredita, omogočiti, da kljub temu ostane v stanovanju. Ena od možnosti je neprofitni najem, a v tem primeru obstaja možnost zlorab.

Foto: Vid Ponikvar

Na ministrstvu poudarjajo, da je ukrep namenjen kreditno sposobnim, zato niso posegli v ukrep Banke Slovenije, ki je nedavno zaostrila pogoje pri kreditiranju prebivalstva. Upajo pa, da bi banka zaradi takšnega državnega poroštva o ukrepu še enkrat premislila.

Obenem pričakujejo, da bi pogoji za najem tovrstnih kreditov postali ugodnejši, saj državno poroštvo po mnenju ministrstva predstavlja prvovrstno zavarovanje. Glede vpliva na cene nepremičnin pa menijo, da ta ne bo premočan.

Ukrep bi po načrtih izvajala SID banka, poroštvo pa bi bilo možno izdati za kredite, najete do konca leta 2030.

Zakon januarja že v javno obravnavo

Koncept zakona je po navedbah ministrstva usklajen z ministrstvom za okolje in prostor ter že zelo dodelan, zato ga nameravajo januarja poslati v javno obravnavo. Poudarjajo, da gre le za dodatni instrument stanovanjske politike, katere glavni cilj in usmeritev ostaja povečanje števila javnih najemnih stanovanj. Okoljsko ministrstvo pripravlja tudi nov stanovanjski zakon, ki bo posodobil instrumente stanovanjske politike.

Državno jamstvo za stanovanjska posojila so po zaostritvi pogojev Banke Slovenije predlagali že v SDS, ki so glede tega v DZ vložili predlog zakona. Vendar predlog poslancev koalicije in Levice ni prepričal – med drugim zaradi pomanjkljivosti in posledične pravne praznine. Slišati je bilo tudi pozive k celoviti ureditvi področja.