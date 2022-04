Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavna rešitev zakona je vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade, in sicer za državljanke in državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji do 38. leta starosti.

Rešitve za številne stiske mladih in mladih družin s stanovanjskim problemom v času aktualne vlade pod vodstvom Janeza Janše prinaša zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki so ga na pobudo SDS v državnem zboru poslanci brez glasu proti sprejeli v začetku meseca. Vsakoletnih 300 milijonov evrov bo namenjenih za poroštva za mlade, za mlade družine do vključno leta 2032, s čimer bodo mladim zagotovili večjo dostopnost stanovanj. Aktualna vlada je poskrbela, da bo reševanje prvega stanovanjskega problema lažje, hitrejše in preprostejše.

Do posojila ob prvem reševanju stanovanjskega vprašanja

Jamstva po tem zakonu se lahko dajo bankam za obveznosti iz posojil polnoletnih fizičnih oseb, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, ki bodo v letu izdaje jamstva stare največ 38 let in ki so na dan vložitve vloge za posojilo po tem zakonu državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Posojilojemalec je lahko oseba, ki ima sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas in katere povprečna neto plača je v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu enaka ali nižja od 1,5-kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge.

Pogoj je tudi, da njeni skupni obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom posojila niso presegli 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge. Posojilojemalec je lahko tudi član mlade družine.



Za člana ali članico družine se štejejo zakonec, zunajzakonski partner in otroci oziroma posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s posojilom s poroštvom po tem zakonu. Foto: Getty Images

Posojilo za največ 30 let

Določa se, da bo maksimalna višina posojila, ki bo lahko prejelo jamstvo države, torej poroštvo države po tem zakonu, 200 tisoč evrov, ročnost posojila pa bo omejena na največ 30 let.

Za prvo reševanje stanovanjskega problema po tem zakonu se šteje prvi nakup, gradnja, prenova ali dograditev stanovanjske nepremičnine, pa tudi rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stanovanja. Seveda kadar stanovanje ustreza površinskim normativom za primerno stanovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

To so pogoji in namen posojil, za katera se izdajajo jamstva:

- ročnost posameznega posojila je lahko največ 30 let,

- glavnica posojila za posamezno stanovanjsko nepremičnino ne sme znašati več kot 200 tisoč evrov,

- posojilojemalec mora zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 20 odstotkov sredstev glavnice posojila,

- efektivna obrestna mera na dan sklenitve posojilne pogodbe mora biti nižja od efektivne obrestne mere posojila pod enakimi pogoji, ki bi ga isti posojilojemalec najel pri isti banki brez poroštva države,

- valuta posojila je evro,

- hipotekarno zavarovanje posojila.

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade so poslanci sprejeli na 99. izredni seji državnega zbora 6. aprila 2022. Zakon je zasnovala Slovenska demokratska mladina, podmladek Slovenske demokratske stranke, v parlamentarno obravnavo pa so ga vložili poslanci koalicije. Glavne rešitve je v razpravi v DZ predstavil poslanec SDS Jure Ferjan.

Za mlado družino se šteje življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za posojilo po tem zakonu. Foto: Getty Images

Do posojila le enkrat in le pri eni banki

Zakon prinaša tudi nekaj omejitev pri izdajanju jamstev.