Drugi protikoronski zakon: za pomoč podjetjem 2,8 milijarde evrov

Osnutek predloga drugega protikoronskega zakona, ki bo skrbel za likvidnost podjetij, za zdaj za zagotavljanje poroštev in likvidnosti predvideva 2,8 milijarde evrov, so po srečanju širše koalicije z vlado pojasnili poslanci. Koalicijske stranke lahko vladi še popoldne pošljejo dodatne predloge, ki jih bodo preučile vladne delovne skupine.

Kot so vodje koalicijskih polanskih skupin dejali po današnjem srečanju na Brdu pri Kranju, bo vlada danes in jutri obravnavala predlog popravkov prvega protikoronskega in predlog drugega protikoronskega zakona. Po predvidenem torkovem sprejetju na vladi bi ju lahko že v petek ali soboto obravnaval odbor za finance v DZ, zakona pa bi poslanci sprejemali na izredni seji 28. in 29. aprila, piše STA.

"Gre za dober zakon"

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je po srečanju dejal, da gre pri popravkih prvega protikoronskega zakona predvsem za "popravke, na katere so bili opozorjeni že ob obravnavi prvega predloga". Prepričan je, da gre za dober zakon in tako odgovoril na to, da nekateri z njim niso zadovoljni, saj da ni naslovil vseh skupin, ki jih je epidemija koronavirusa prizadela.

Vlada je s koalicijskimi poslanci danes govorila tudi o razmerah v turizmu, ki se bo s težavami soočal tudi, ko bodo ostala področja gospodarstva že zaživela. "Po ukrepih iz prvega zakona, namenjenega ohranjanju delovnih mest, po drugem za zagotavljanje likvidnosti, bo tretji paket namenjen zagonu rasti, ukrepi pa bodo zagotovili investicije v infrastrukturi, v njem pa bodo morda tudi dodatni ukrepi za turizem," je pojasnil Krivec.

Foto: Getty Images

Vodje poslanske skupine SMC Janja Sluga je po koncu srečanja ocenila, da so bile njihove pripombe v veliki meri upoštevane, "predvsem glede samozaposlenih, za tiste s skrajšanim delovnim časom in pa starše, ki so na porodniškem in starševskem dopustu". Vlada je prisluhnila tudi predlogu glede izrednih študentov, ki niso v delovnem razmerju, in pa glede likvidnosti bolnišnic, piše STA.

Poslanci SMC pa imajo še vedno pripombe glede pomoči turistični in gostinski panogi, saj menijo, da bi se morala vlada tega področja "lotiti bolj celovito". Govorili so tudi o vprašanju pomoči samozaposlenim v kulturi, saj menijo, da jih ti ukrepi "morda še niso uspeli v celoti nasloviti".

"Nikoli ne bodo zadovoljni vsi"

Vlada se je s koalicijskimi poslanci pogovarjala tudi o možnostih za oprostitev plačila poslovnih najemnin za čas, ko podjetja zaradi epidemije novega koronavirusa ne morejo opravljati dejavnosti. "Mislim da je zakon precej dober, nikoli ne bodo zadovoljni vsi," je odgovorila na kritike, da niso vse skupine prebivalcev in podjetij vključene v ukrepih.

Foto: Getty Images

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je bil zadovoljen, da je vlada prisluhnila poslancem, ki imajo danes do 19. ure čas, da podajo dodatne pripombe. Jurša je dejal, da gredo te predvsem v smeri, da bi podjetja dobila večji delež državnih poroštev; za mala podjetja naj bi tako po njegovih besedah obveljalo 80-odstotno poroštvo, za večja podjetja pa 70-odstotno poroštvo države.

Tudi vodja poslancev NSi Jožef Horvat je ocenil, da je bila večina njihovih predlogov, ki gredo v smeri pomoči ljudem in gospodarstvu, upoštevanih. "O deležu državnih poroštev za podjetja še teče razprava, tu nekje smo zelo blizu celotna koalicija, ker pa imamo koalicijsko vlado, je treba zadeve usklajevati," je pojasnil.

Vodje poslanskih skupin sicer menijo, da bo potreben tudi rebalans proračuna, vendar je za to še prezgodaj. "Zaenkrat priprava rebalansa še ni smiselna, saj še ni znana dokončna vrednost protikoronskih ukrepov," je po poročanju STA še dejal Krivec.

Foto: Vlada RS