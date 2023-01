Mercator: Ljubljanske mlekarne se bodo vrnile na police

"Francoska multinacionalka Lactalis, ki je lastnica Ljubljanskih mlekarn, je v zadnjem letu Mercatorju poslala kar 20 različnih cenikov oziroma zahtevkov za dvig cen svojih izdelkov, pri čemer so povišanja cen na letni ravni dosegala rasti tudi do 74 %. Vse zahtevke po povišanju cen so vedno podkrepili tudi z grožnjo o zaustavitvi dobave blaga," so v izjavi za medije pojasnili v Mercatorju.

V ponedeljek, 9. 1., smo ustavili dobavo, saj partner ni sprejel že začetek novembra napovedanega dviga veleprodajnih cen, ceno izdelka na polici pa kljub temu dvignil. Verjamemo, da bomo dosegli dogovor. Dotlej pa so naši izdelki kot običajno na voljo pri vseh ostalih trgovcih. — Ljubljanske mlekarne (@LJmlekarne) January 14, 2023

Kot pojasnjujejo v Mercatorju, so sprejeli 19 zahtevanih povišanj cen, pri čemer vseh povišanj niso neposredno prenašali na povišanje maloprodajnih cen, ker so želeli zagotavljati dostopnost izdelkov in predvsem vzdrževati konkurenčne cene za kupce. Skozi vse preteklo leto so zato pomembno zmanjševali svojo maržo in na maloprodajne cene niso prenesli kar 19,6 odstotka zahtev za višanje cene.

"Pri zadnjem zahtevanem povišanju cen pa smo ocenili, da je povišanje resnično neutemeljeno, predvsem tudi zaradi umirjanja oziroma padanja cen osnovne surovine, in tudi zato, ker noben drug proizvajalec mlečnih izdelkov v Sloveniji ni najavljal oziroma zahteval povišanja cen," so pojasnili.

Skladnost prakse z zakonodajo

V Mercatorju so tudi prepričani, da bi veljalo preveriti, ali je tovrstno izsiljevanje za povišanje cen z grožnjami in dejansko prekinitvijo dobav skladno s slovensko zakonodajo, predvsem glede na to, da ima multinacionalka Lactalis oziroma Ljubljanske mlekarne prevladujoč položaj na slovenskem trgu. Poudarjajo, da Lactalis po prekinitvi dobave nikakor ni želel ali poskušal doseči dogovora.

"Lahko pa zatrdimo, da poteze Lactalisa v zadnjem času bistveno odstopajo od dolgoletnih uveljavljenih, strokovnih in tržnih zakonitosti, ki veljajo v poslovnem okolju," so glede zapleta še pojasnili v Mercatorju.

Sicer pa so zatrdili, da so že izvedli vrsto ukrepov, s katerimi želijo doseči, da bi lahko v najkrajšem času svojim kupcem zagotovili tudi izdelke Ljubljanskih mlekarn po konkurenčnih cenah.