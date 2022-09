Skupina Mercator lani povečala prihodke za 1,6 odstotka

Ne glede na epidemiološke omejitve v letu 2021 je skupina Mercator dosegala rast prihodkov na vseh segmentih, pri čemer je najpomembnejša rast v osnovni dejavnosti trgovine na drobno, je v letnem poročilu zapisal predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić.

V Sloveniji, kjer skupina ustvarja skoraj 60 odstotkov vseh prihodkov, so se prihodki povečali za odstotek v primerjavi z letom 2020. V Srbiji so se celotni prihodki povišali za 1,8 odstotka, v Črni gori za 11,3 odstotka in v Bosni in Hercegovini za 1,1 odstotka.

Največjo rast prihodkov beležili v neosnovni dejavnosti

Skupina Mercator je v letu 2021 zabeležila 7,9 odstotka rast normalizirane EBITDA, ki je tako znašala 174,2 milijona evrov. "Z vrsto aktivnosti in usmerjenostjo v enega od najpomembnejših strateških ciljev je tudi dodatno znižala svojo zadolženost," je še zapisal Čizmić.

Najvišjo rast prihodkov je skupina beležila v neosnovni dejavnosti. Družba Mercator Emba je prihodke lani zvišala za 10,9 odstotka, v segmentu M Tehnika so se ti povečali za 6,9 odstotka.

Mercator: Uvedba pogoja PCT negativno vplivala na poslovne rezultate

Kot pravijo v Mercatorju, je treba pri ocenjevanju rezultatov skupine v Sloveniji upoštevati predvsem dejstvo, da so na poslovanje vplivale omejitve, ki so bistveno zaznamovale predvsem zadnje četrtletje lani. Uvedba pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za trgovska središča v Sloveniji, ki ga skoraj polovica prebivalcev ni izpolnjevala, je negativno vplivala na prihodke in s tem na poslovne rezultate.

Skupina Mercator je spopadanje z zdravstveno krizo uspešno nadgrajevala s sodelovanjem s ključnimi obstoječimi in novimi dobavitelji ter poslovnimi partnerji. "Strateška usmeritev Mercatorja v dolgoročno sodelovanje z lokalnimi dobavitelji bo tudi v prihodnje temelj razvoja vse verige pridelave in predelave hrane. Zadnje je dodatno potrdila energetska in surovinska kriza, s katero se spopadamo in bo tudi v prihodnje zaznamovala vso verigo vrednosti od kmeta do trgovske police," je ob tem poudaril Čizmić.

Leta 2021 dosegli čisti dobiček v višini 3,9 milijona evrov

Mercator je konec aprila 2021 refinanciral del svojih dolgov in postal del skupine Fortenova, s čimer je bil končan dolgotrajen proces lastniške konsolidacije. Ob izločitvi izgub iz prevrednotenja naložbenih nepremičnin, ki niso rezultat rednega poslovanja, je skupina Mercator v letu 2021 dosegla čisti dobiček v višini 3,9 milijona evrov, so še sporočili iz trgovca.