Najboljši sosed odprl novo trgovino

Nova, moderna trgovina Mercator v Žirovnici.

Otvoritve se je poleg župana Žirovnice Leopolda Pogačarja in drugih predstavnikov lokalne skupnosti udeležilo tudi Mercatorjevo vodstvo, ki je ob tej priložnosti ravnatelju šole in vrtca v Žirovnici Gregorju Pungaršku izročilo donacijo v vrednosti tisoč evrov.

Poslovodkinja, Gregor Pungaršek in Tomislav Čižmić.

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić: "Mercator je največji partner slovenskega podeželja, lokalnih skupnosti in najmodernejših sosesk. Nova Mercatorjeva trgovina je gibalo razvoja skupnosti, zato smo zelo veseli dragocene pridobitve v Žirovnici."

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, in zaposlena v prenovljeni poslovalnici Mercatorja v Žirovnici.

Otvoritve nove trgovine so se udeležili tudi član poslovodstva Mercatorja Igor Mamuza, izvršni direktor maloprodaje Samo Gorjup ter direktorici maloprodajnih enot Romana Kramar in Tanja Kališek. Poleg Čizmića je zbrane nagovoril tudi župan Žirovnice Leopold Pogačar: "Resnično sem ponosen – ne samo na občino, ampak tudi na to, da nam je v ta kraj uspelo dobiti novo trgovino najboljšega soseda. Želim toplo dobrodošlico, kajti trgovino takšne kakovosti smo še kako potrebovali in za nas je to resnično velika pridobitev."

Igor Mamuza, Leopold Pogačar, poslovodkinja in Tomislav Čižmić.

Postavljajo trende

Prebivalci so izredno zadovoljni, da največji trgovec vlaga v razvoj v tem prostoru, kar dokazuje tudi prikupen nastop vrtčevskih otrok, ki so se predstavili na otvoritvi. V prvih dneh delovanja nove trgovine je Mercator za kupce pripravil številne ugodnosti, med njimi visoke popuste na izdelke, predvsem v svežih kategorijah, kupci bodo našli odlične izdelke, namenjene za malico, potekajo pa tudi degustacije dobaviteljev ter aktivacije Lumpi kluba in M Skena.

Samo Gorjup, Igor Mamuza, Tomislav Čižmić, Leopold Pogačar in Romana Kramar

Mercator, ki je z več kot 450 prodajnimi mesti največji trgovec v Sloveniji, na vsakem koraku sledi željam in nakupovalnim navadam kupcev, hkrati pa pri uvedbi novosti upošteva globalne trende in sodobne prodajne poti. Nenehno posodabljajo svoje trgovine, uvajajo različne novosti, predvsem pa stremijo k temu, da trgovine ustrezajo potrebam lokalnih skupnosti. Tako je nova trgovina v Žirovnici prostornejša od dosedanjega marketa, ki po odprtju modernih prostorov ne bo več deloval, v ponudbo pa so vključene številne novosti in predvsem več lokalnih izdelkov. Kupci bodo zagotovo zadovoljni s širšo ponudbo, vodstvo pa je posebej zadovoljno, da bodo novi prostori prijetnejši tudi za zaposlene.

