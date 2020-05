Oglasno sporočilo

Največje slovenske mlekarne in trgovci pod sloganom Slovensko mleko nas povezuje organizirajo mesec slovenskega mleka. Mlekarne ob tem opozarjajo, da je pandemija koronavirusa, ki je med drugim povzročila izvozno negotovost, zelo vplivala na stabilnost slovenske mlekarske verige. To se odraža v presežkih mleka, ki negativno vplivajo na vse člene v mlekarski verigi, še posebej na slovenskega kmeta. Pomemben člen v verigi pa so tudi potrošniki, ki s poseganjem po slovenskih mlečnih izdelkih lahko doprinesejo k njeni stabilnosti.

"Znašli smo se v položaju, ki mu nismo bili priča še nikoli do zdaj. Mlečna kriza, ki jo povzroča pandemija koronavirusa, je drugačna od katerekoli pretekle mlečne krize. Dejstvo je, da se s presežki mleka srečujejo vse mlekarne v Evropi, ne glede na državo. V tako zahtevnih in nepredvidljivih časih je pomembno, da vsi deležniki v verigi preskrbe s hrano stopimo skupaj. V Sloveniji smo pri mleku visoko samooskrbni in imamo vse člene verige na enem mestu − doma. Izjemno pomembno vlogo imajo potrošniki, zato si moramo prizadevati za krepitev razumevanja, zakaj je za celotno družbo koristno posegati po slovenskih mlečnih izdelkih. Če potrošnik kupi poljski ali pa nemški mlečni izdelek, bo podprl poljskega ali nemškega kmeta in njihovo gospodarstvo. Verjamemo, da se bomo na to dejstvo spomnili vsi, ko bomo naslednjič stali pred polico z mlečnimi izdelki," sporoča predsednik Sekcije za mlekarstvo pri GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij in direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič. V maju bodo s skupnim sporočilom nastopile Ljubljanske mlekarne, Mlekarna Celeia, Pomurske mlekarne, Mlekarna Planika in Mlekarna Krepko, pri izvedbi pa se jim pridružujejo Mercator, Spar, Tuš, Hofer, Trgovine Jager in drugi sodelujoči trgovci.

Skupaj v pomoč slovenskim pridelovalcem mleka

V preskrbno verigo z mlekom in mlečnimi izdelki niso vpeti le kmetje, mlekarska industrija, šole, vrtci, bolnišnice in druge organizacije, ampak tudi vsak potrošnik, ki posega po mlečnih izdelkih. Namen pobude ob mesecu slovenskega mleka je zato ozaveščanje potrošnikov o njihovi vlogi pri zagotavljanju stabilnosti slovenske mlekarske verige. "Z nakupom izdelkov priznanih domačih blagovnih znamk svojim najbližjim ne boste postregli samo z najbolj kakovostnimi mlečnimi izdelki, ampak s tem tudi dodatno podprli pridelovalce slovenskega mleka," so ob začetku pobude zapisale slovenske mlekarne.

Mlekarne in trgovci se pobudi pridružujejo tako, da bodo nabor priljubljenih izdelkov ponujali po znižanih cenah, hkrati pa si bodo prizadevali za dvig ozaveščenosti prebivalstva. Vsakdanja prepletenost Slovencev z mlekom in mlečnimi izdelki je del naše kulture, enako kot posluh za sočloveka in ljudi v stiski. Včasih se niti ne zavemo, da lahko s tako majhnimi dejanji, kot je izbira slovenskega mleka, nekomu rešimo posel in olajšamo vsakdanje skrbi. Slovenske mlekarne in trgovci zato v en glas potrošnike vabijo, da v trgovini izberejo slovenske izdelke ter s tem pomagajo slovenskemu kmetu in slovenski mlečni industriji.

Nabor izdelkov, ki bodo pod sloganom Slovensko mleko nas povezuje na voljo po znižanih cenah: Alpsko mleko (polnomastno in polposneto, 1 l), tekoči naravni jogurt Mu (različici s 3,2 in 1,3 odstotka mlečne maščobe, 1 l), kisla smetana Mu (180 g) in sladoled Planica (2 l) iz Ljubljanskih mlekarn,

LCA sadni tekoči jogurt Zelene doline (500 g, več okusov), sir Edamec Zelene doline (cca 2.500 g) in nepasirana skuta Zelene doline (500 g) iz Mlekarne Celeia,

Slovensko surovo maslo (250 g) in Ljutomerski sir Ementalec iz Pomurskih mlekarn,

Sveže mleko Planika (3,5 odstotka m. m.,1 l) iz Mlekarne Planika,

Kefir Krepki suhec (750 g) iz Mlekarne Krepko.

Naročnik oglasne vsebine je GZS.