Matić po nezaupnici: Gre za politično gonjo

Zdajšnja uprava se je vedno odločala v dobro vseh delničarjev, ne samo največjega, je v prvi izjavi po skupščini povedal Matić. Na vprašanje, ali so nemara delali predobro, je odvrnil: "Tudi to bi lahko bil eden od odgovorov." Dodal je, da gre za politično gonjo "in to je rezultat vsega tega".

Rezultat glasovanja je bil po Matićevih besedah "glede na dosedanji razvoj dogodkov" pričakovan, a predsednik uprave na petkovi seji nadzornega sveta pričakuje "vse živo". "Jutri bomo doživeli še en dan in se bomo po jutrišnjih dogodkih tudi skladno s tem odločili," je napovedal. Kot je pojasnil, se dela v smeri, "da nas po domače izženejo iz Luke Koper".

Pred dnevi so kot najresnejšega kandidata za vodenje Luke Koper omenjali Dimitrija Zadela. Ta je 12 let vodil OMV Slovenija, od leta 2015 pa je v koncernu odgovoren za tuje trge. Po izglasovanju nezaupnice bo nadzorni svet v petek odločal o nadaljnjih korakih in predvidoma imenoval novo upravo.

Glede pravnega mnenja Inštituta za primerjalno pravo, na katerega se je skliceval nadzornik Uroš Ilič, je Matič povedal, da so danes prvič slišali za to mnenje in ga niti niso videli. Ob tem je opozoril, da so upravo v preteklosti že "odstranili" pri določenih točkah dnevnih redov sej nadzornikov, na primer ob predstavitvi vmesnega poročila izredne revizije Pricewaterhousecoopers o poslovanje Luke z IPS, ko uprava sploh ni bila povabljena na sejo nadzornega sveta.

Matić je poudaril, da je njegova uprava pustila za sabo zgodovino v obliki treh let in pol rezultatov. "Tudi če želijo, je ne morejo izbrisati," je dodal.

Na sami seji je predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidia Glavina na očitek Matića, da je bila priprava poročila načrtovana, cilj pa je bil ves čas razrešitev te uprave, odgovorila, da "tu ni nobenih drugih interesov".

Glavina: Interes SDH je zakonito in uspešno poslovanje Luke Koper

Edini interes Slovenskega državnega holdinga (SDH) je, da Luka Koper posluje uspešno in zakonito ter da se bo še naprej razvijala, je po današnji izredni skupščini delničarjev Luke povedala predsednica uprave SDH Lidija Glavina. Sedanji upravi očita komunikacijski krč in da ni naredila dovolj za vzpostavitev zakonitih modelov poslovanja.

SDH je na skupščini podprl vse sklepe, ki jih je predlagal nadzorni svet Luke, vključno z nezaupnico upravi Dragomirja Matića. Pri tem je Glavina poudarila, da je njihov edini interes, "da Luka Koper posluje uspešno, da posluje zakonito, da se bo še naprej razvijala".

"Nobenih drugih interesov, nič drugega ne stoji za našimi odločitvami, kot prepričanje, da ta uprava ni storila, kar bi bila dolžna storiti za to, da se v tej firmi vzpostavijo vsi zakoniti modeli in da se uredijo poslovni procesi in komunikacija z vsemi deležniki," je nadaljevala prva dama SDH.

Glede špekulacij o odločitvah, ki bodo sledile na petkovi seji nadzornikov, je Glavina poudarila, da je skupščina danes odločala zgolj o nezaupnici upravi, "vsakršno drugo dejanje je v domeni nadzornega sveta".

Prvi nadzornik bo več povedal v petek

Prvi nadzornik Luke Rado Antolovič medijem ni dal nobenih pojasnil in dodal, da bo njegov čas, da nekaj pove, v petek po seji nadzornega sveta.

Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjan Verbič je pojasnil, da so v združenju napovedali izpodbojne tožbe na vse danes sprejete sklepe, tudi zato, ker izpodbijajo samo imenovanje obstoječih nadzornikov.