Izjemen uspeh mladega slovenskega podjetja

Mlado slovensko podjetje Hooray Studios je s prodajo personaliziranih knjig za otroke in njihove starše lani ustvarilo več kot 27 milijonov evrov prihodkov, kar je več kot stoodstotna rast v primerjavi z letom prej. Prodali so že milijon knjig.

Leto 2019 sta v podjetju Hooray Studios, pri nas bolj poznanem pod imenom Mali junaki, zaznamovala predvsem močna marketinška strategija na eni strani in intenziven razvoj sistemskih in produktnih rešitev na drugi. Oboje je podjetju Hooray Studios in njegovim podružnicam v ZDA in Veliki Britaniji v preteklem letu zagotovilo več kot 27 milijonov evrov prihodkov. S tem so več kot podvojili rezultat predhodnega leta, so sporočili iz podjetja.

V marketing vložili 11 milijonov evrov

Podjetje je lani v marketing vložilo več kot 11 milijonov evrov in s premišljenimi potezami odlično izkoristilo priložnosti, ki so jih postavile na sam vrh ponudnikov personaliziranih knjig tako v ZDA kot v Evropi.

"Z razširitvijo koncepta naših personaliziranih knjig za otroke na knjige za širšo družino so se nam odprle mnoge priložnosti, ki jih poprej sploh nismo zaznali. Tako smo z veliko žlico uspešno zajeli priložnosti ob valentinovem, dnevu mamic in dnevu očkov," je povedal prvi od soustanoviteljev ter kreativni in marketinški direktor, Mic Melanšek.

Povečano povpraševanje po personaliziranih knjigah Malih junakov je zahtevalo tudi korenite sistemske izboljšave. "Z bogatimi izkušnjami iz preteklosti in jasnim načrtom sistemskih izboljšav za nadaljnjo rast smo v preteklem letu močno okrepili zmožnosti naših spletnih sistemov, kar pomeni, da naročanje knjig poteka za uporabnika še hitreje in lažje, tudi ob vrhuncih, ko je na strani več deset tisoč obiskovalcev hkrati. Poleg tega smo sklenili sodelovanja z novimi tiskarnami v ZDA, Franciji in Veliki Britaniji, kar nam omogoča naklade tudi do 100 tisoč knjig dnevno. Vse omenjeno smo namreč v letu 2018 pripeljali do roba zmožnosti, zato je bila nadgradnja nujna," je pojasnil Rado Daradan, soustanovitelj in generalni direktor podjetja.

Podjetje zaposluje že več kot 140 sodelavcev

V preteklem letu se je ekipa junakov občutno povečala in zdaj šteje že več kot 140 članov, občasno pa se jim v tednih visokih sezon pridružujejo tudi okrepitve v obliki zunanjih sodelavcev.

Foto: Arhiv Malih junakov Temu primerno so razširili tudi svoje poslovne prostore v središču Ljubljane, ki se zdaj razprostirajo že na tisoč kvadratnih metrih. Zaposlovali so predvsem specialiste za ključna področja ter strateške kadre, ki bodo pripomogli k nadaljnji rasti podjetja in razvoju novih izdelkov.

"V letu 2020 načrtujemo, da bo luč sveta ugledalo več kot 10 novih projektov, ne le knjig, temveč tudi dopolnilnih izdelkov, ki jih ekipa intenzivno razvija že zadnje leto," je pojasnil Jure Prek, nekdanji direktor podjetja Outfit7, ki se je ekipi Hooray Studios pred kratkim pridružil kot vodja kreativnih procesov in produkcije.

Krog bralcev nameravajo še razširiti

V leto 2020 Hooray Studios vstopajo s pogumnimi načrti osvajanja novih tržišč tako v Evropi kot tudi na drugih celinah, predvsem pa se bodo posvetili predstavitvi novih knjig in sorodnih izdelkov, s katerimi bodo še dodatno razširili svoj krog bralcev.