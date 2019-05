Objava ameriške zvezdnice se jim je najbolj poznala v Sloveniji

Slovenci, ki ustvarjajo personalizirane knjige za otroke, so v zadnjih dveh letih spisali zgodbo o uspehu. Pred kratkim se jim je posrečila še ideja, ko so knjigo poslali hčerki ameriške zvezdnice Khloe Kardashian.

Slovensko podjetje Mali junaki, kjer se ukvarjajo z izdelovanjem personaliziranih knjig za najmlajše, si je lansko leto za cilj postavilo, da se jim bo uspelo prebiti na ameriški trg. Zato so prejeli vložek s strani švicarskega podjetja v višini 350 tisoč evrov, kar je bila tudi njihova zadnja zunanja investicija.

Odmeven preboj na drugi strani Atlantika jim je uspel z "gverilsko" kampanjo, ko so knjigo ob prvem rojstnem dnevu poslali hčerki zvezdnice Khloe Kardashian, True.

Kjer so majha riba, uporabljajo nekonvecionalne metode

Akcija je uspela, saj je zvezdnica darilo slovenskega podjetja objavila na svojem Instagram profilu. "Da je knjiga prišla v roke male True in njene mamice Khloe, je bil rezultat večje gverila marketinške kampanje, ki smo jo zasnovali posebej za ameriški trg v tem pomladnem času," razlaga Mic Melanšek, eden od ustanoviteljev Malih junakov.

Takšni pristopi so po Melanškovih besedah njihova stalnica v oglaševanju, predvsem na trgih, kjer so "majhna riba in je potrebno za preživetje in rast ubrati nekonvencionalne metode," še dodaja.

Najbolj se jim je prodaja povečala v Sloveniji

Objava ene od sester Kardashian na Instagramu, kjer ima več kot 92 milijonov sledilcev, se je v določeni meri poznala tudi pri prodaji. Na trgih, kjer so prisotni že dalj časa in jih ljudje že poznajo, se je objava poznala neposredno v prodaji, pojasnjuje Melanšek, v ZDA pa se je povečalo zanimanje širše javnosti.

"Na ameriškem trgu, kjer smo prisotni šele dobrih šest mesecev, je njena objava rezultirala predvsem v izjemnem zanimanju širše javnosti, ki nas do tistega trenutka sploh še ni poznala. Iskreno povedano pa se je prodaja najbolj poznala v Sloveniji," o vplivu "gverilske" kampanje pravi Melanšek.

V primerjavi z enakim obdobjem lani so v letošnjih prvih štirih mesecih prodajo povečali za kar 450 odstotkov in prodali pol milijona knjig. Zaradi tega so tudi zaposlili več kot 20 novih ljudi, tako da v Sloveniji skupno zaposlujejo sto ljudi, z vsemi partnerji po svetu pa okrog 250.

Lani že skoraj z deset milijoni evrov prihodkov

Podobno kot skokovita prodaja so se povečali tudi prihodki podjetja. Lani so tako ustvarili 9,8 milijona evrov, kar je skoraj štirikrat več kot leto pred tem (leta 2017 so prihodni znašali 2,5 milijona). Tudi dobiček v lanskem letu je močno poskočil, in sicer je z 81 tisoč zrasel na nekaj več kot pol milijona evrov.

"Na vseh obstoječih trgih smo vodilni ponudnik personaliziranih otroških knjig. Letos bomo izdali še devet novih knjig, kaj več o tem pa, ko bodo izdane," so letošnji načrti Malih junakov, kjer si želijo prodreti tudi v Veliko Britanijo.