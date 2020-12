Slovensko podjetje, ki premika meje in lepša dneve našim hišnim ljubljenčkom

Imeti katerokoli žival, je privilegij neprecenljivih, edinstvenih trenutkov ter dolžnost in ne pravica. Odgovornost, ustrezni principi vzgoje, prehrane, socializacije, nege in gibanja so osnova skrbi, varovanja, spoznavanja in predvsem spoštovanja hišnih ljubljencev. Tega se s celostno in unikatno ponudbo prehranskih dodatkov, izdelkov za nego in gibalni razvoj naših ljubih najboljših prijateljev v pravem pomenu besede še posebej zaveda slovensko podjetje Dogoteka , ki sta ga ustanovili slovenski sestri ob veliki pomoči italijanskega strokovnjaka.

"Zgodba Dogoteke se je začela pred leti, ko smo za svoje pse iskali naravne rešitve, predvsem za podporo rasti mladičev in pripravo psov na razstave in pa zato, da bi starejšim psom omogočili čim lepše in daljše življenje," uvodoma pove Živa Oseli Šušterčič, s sestro Ksenijo soustanoviteljica podjetja Dogoteka. V veliko pomoč jima je tudi italijanski veterinar, dr. Patrizio Donati, vzreditelj in Ksenijin mož. "Njegova podpora je velika, on je pravzaprav duša podjetja oziroma nastanka izdelkov," doda. Patrizio je leta proučeval različne skeletne in rastne patologije različnih pasem in obenem iskal najbolj primerne naravne aktivne sestavine za rešitev teh težav.

Njihovi izdelki so lahko odlična podporna terapija klasičnim zdravljenjem, predvsem pa jih svetujejo kot preventivo. Velja, da je vedno bolje preprečiti kot zdraviti. Dogoteka ponuja tri temeljne linije edinstvenih prehranskih dodatkov za pse ter naravne rešitve za zdravje in fizično kondicijo psov.

Prva je družina Proartleg, ki v letu 2021 prihaja na trg pod novim imenom in z izboljšano formulacijo, namenjena je skeletnim težavam. Proartleg Junior je izdelek, namenjen preventivi v fazi rasti. V začetku 2021 prihaja na trg pod novim imenom DogoJunior z obogateno formulo. Obstoječi formuli, že tako bogati v sestavi, smo dodali še ribje olje, bogato z maščobnimi kislinami omega 3 in omega 6. Proartleg in Proartleg Maxy, ki prihajata na trg z novima imenoma DogoMini in DogoMaxy ter novo formulo, pa sta izdelka za podporo skeletnemu metabolizmu v primeru artroze. Nova formula bo obogatena z naravnimi aktivnimi sestavinami, ki so potrebne za uvrstitev izdelka v kategorijo dietetičnih izdelkov Parnuts (krma za posebne prehranske namene). Druga družina je družina izdelkov Adapt, ta vsebuje izdelke, ki ugodno delujejo pri težavah s kožo in dlako, na imunski sistem, prebavni sistem in plodnost. Tretja linija so izdelki za nego, to sta šampon in maslo za nego poškodovane kože. Energijska pasta Celervis Pet je namenjena delovnim in športnim psom. Izdelek je zasnovan in izdelan posebej za tiste pse, ki imajo potrebo po takojšnjem energetskem dodatku.

"Ni je države, v katero še nismo izvažali"

Naj bodo to prehranski dodatki, izdelki za nego, za primeren razvoj in rast, gibanje, njihove različne linije izdelkov kot preventivo ali kurativo uporabljajo številni odgovorni slovenski lastniki hišnih ljubljencev, njihove stranke pa prihajajo skoraj z vsega sveta. "Ni je države, v katero še nismo izvažali," poudari Živa Oseli Šusteršič.

Imate vprašanje, ki ga želite v zvezi s prehrano, gibanjem, nego vaših hišnih ljubljencev zastaviti podjetju Dogoteka? Pišete jim lahko na elektronski naslov: info@dogoteka.si ali pokličete na telefonsko številko: 031 331 508 V pogovoru z Živo Oseli Šušteršič smo se tokrat osredotočili na pomembna dejstva, ki jih moramo vedeti pred prihodom psa, pa tudi na kasnejšo vzgojo in odraščanje.

O katerih pomembnih vidikih, ki jih prinese lastništvo psa, mora vsak odgovoren in skrben posameznik dodobra premisliti prek "nakupom" ali posvojitvijo? Kako se pripraviti? Kaj je najbolj pomembno?

Najprej mora človek dobro premisliti, kaj želi. Pes mora biti novemu lastniku všeč tako vizualno kot karakterno. Vprašati se je treba: "Kaj si želim?"

In sicer, ali želite mladička, za katerega boste potrebovali veliko časa za vzgojo, ali odraslega psa. Nekateri ljudje želijo odraslega psa zaradi več razlogov, kot na primer to, da je pes že vzgojen in je lažje določiti njegove karakterne značilnosti. Če želim mladička, ga lahko kupim pri vzreditelju ali ga poskusim najti v zavetišču.

Tukaj je najpomembnejše, da se bodoči lastnik ustrezno informira o karakternih in fizioloških lastnostih in potrebah posameznih pasem, da se odloči za nakup ali posvojitev psa, ki mu najbolj ustreza.

V primeru, da želim odraslega psa, lahko novo možnost enemu od psov iz zavetišča. Ljudje, ki v zavetiščih dnevno skrbijo za pse, vam bodo zagotovo znali predstaviti njihove varovance in njihove karakterne značilnosti.

Pes pomeni odgovornost. Pes lahko zboli in ga boste morali zdraviti. Lahko se znajdete na točki, ko ne znate rešiti neke navade psa in boste za to potrebovali pomoč inštruktorja. Predvsem pa za psa potrebujete čas.

Pomembno je vedeti, kaj od psa pričakujemo in kakšne so naše želje. Dobra izbira psa je zagotovo dobra izhodiščna točka, da mu nudimo vse potrebno za dobro rast in življenje ter da zgradimo dober odnos s svojim psom.

Kje kupiti psa in katere informacije potrebuje od predhodnih lastnikov?

V primeru, da se odločite za nakup mladička od vzreditelja, vam tu zagotovo svetujeva nakup mladiča pri vzreditelju, ki vzreja pod okriljem Kinološke zveze Slovenije oziroma če psa kupite v tujini, pod okriljem katere od priznanih kinoloških organizacij. Vzreditelji z vzrejo selekcionirajo morfološke in karakterne značilnosti, ki naj bi jih pasma, ki ste jo izbrali, imela. Da ne omenjamo zdravstvenega vidika. Vzreditelj vam ne proda zgolj psa. Vzreditelj vam bo stal ob strani z nasveti glede vzgoje, prehrane in vseh drugih stvari, značilnih za pasmo vse življenje.

Kaj vse pes potrebuje, ko pride v novi dom, kaj mora pri tem vedeti večja družina, par, ali posameznik, posameznica?

Z vidika vzgoje pes ob prihodu v novi dom najbolj potrebuje lastnike, ki so na njegov prihod pripravljeni. Spet poudarjamo, da je v tem obdobju zelo pomembno imeti za psa čas. Ko pes spremeni družbeno skupino, izgubi komunikacijske rituale, ki so bili značilni za prejšnjo skupino. Ta je bila lahko leglo, v katerem se je skotil mladič, ali če je bil pes posvojen iz zavetišča, skupina, v kateri je živel. Pes bo v novi skupini testiral te rituale, na katere je navajen, in najbolj pomembno je, takojšnja reakcija nove skupine. Zato je zelo pomembno imeti v tem obdobju za psa čas. Le tako bo pes poustvaril nove rituale, ki bodo značilni za novo skupino, v kateri bo živel.

Na kaj je treba biti pozoren pri vzgoji? Katere napake so najpogostejše?

S sestro sva mnenja, da je najbolj pomembno, da se lastnik nauči razumeti svojega psa, spoštovati njegove potrebe, verjeti v njegovo inteligenco in ne omejevati njegovih kognitivnih sposobnosti.

Kot najpogostejšo napako pri vzgoji psa bi izpostavili eno od najbolj klasičnih napak. To je, da se lastnik s psom prvič odpravi k veterinarju, bodisi ko mladič potrebuje cepljenje, bodisi ko je s psom nekaj narobe. Vsem lastnikom svetujemo, da se z mladičkom odpravijo prvič k veterinarju na posvet oziroma da predstavijo svojega mladička veterinarju. Prvi obisk bi moral biti spoznavanje veterinarja in mladička in bi moral biti za mladička izredno lepa izkušnja, ki se ne zaključi s cepljenjem ali pregledom, ampak s spoznavanjem veterinarja in mladiča, kot pozitivna izkušnja. Tako se bo spletla med njima prijateljska vez, ki jo bosta ohranila celo življenje in pes bo svojega veterinarja vedno vesel.

Tukaj bi radi poudarili tudi naslednje. Razstavni psi so že zelo zgodaj navajeni različnih manipulacij, kot so dotikanje nog, pregled zobovja, dviganje na mizo. Medtem ko družinske pse premalo navajamo na takšne manipulacije. Zato je zanje velikokrat pregled pri veterinarju, ko se ga ta mora dotikati, stresen. Zato priporočava vsem, tudi če se ne mislite ukvarjati z razstavljanjem ali katero drugo kinološko disciplino, vseeno navadite vašega psa na to, da se pusti dotikati, dvigovati na mizo, pregledovati zobovje itd.

Psi mladiči morajo prav v mladosti dobiti čim več pozitivnih izkušenj s svetom. Kako naj bi odraščanje psa potekalo, na kaj morajo biti lastniki psov pozorni?

Pes ne more biti socializiran, če se tega ni naučil. Velika razlika med psom in volkom je, da družabnost psa ni več povezana z gibalnimi vzorci (instinktivnimi), ampak je povezana z učenjem. To, kar se pes nauči v zelo omejenem obdobju otroštva - obdobju socializacije, bo imelo zanj izjemne in neizbrisne učinke. V tem obdobju pes pridobi osnove svojih socialnih veščin. Tukaj bi najbolj poudarili, da mora biti lastnik najbolj pozoren na to, da se učenje začne čim prej. Maksimalno je treba izkoristiti čas, ko je mladič najbolj dovzeten za učenje. To obdobje je zelo omejeno. V tem času so možgani vašega psa v polnem razvoju. Izrednega pomena je, da to obdobje pes preživi z najrazličnejšimi izzivi oziroma dražljaji, kot so: otroci, ljudje, psi, mačke, ptiči in živali na splošno ter najrazličnejšimi zvoki ali situacijami, ki jih utegne srečati v urbanem svetu. Brez tega pes v svojih možganih ne bo ustvaril nevronskih kart za razumevanje teh dražljajev in interakcijo z njimi.

Ali drugače povedano, brez tega bi bil za vašega psa edini način interakcije s temi dražljaji, uporaba nagonskih gibalnih vzorcev, kot sta beg ali agresija.

Zato priporočamo novim lastnikom, da se na prihod psa dobro pripravijo. Ko mladiček pride v novi dom, si je treba nujno vzeti čas zanj in kar najbolje izkoristiti prve tedne njegovega prihoda v novi dom. Izredno koristne so v tem primeru tudi pasje šole, ki organizirajo tako imenovane tečaje za mladičke. Tu ta interakcija med mladiči različnih pasem poteka pod nadzorom inštruktorjev.

Pasja šola je v prvi vrsti nujna za človeka. On se mora naučiti, kako ravnati s psom in kako ga voditi. Se strinjate z omenjeno trditvijo?

Absolutno. Tukaj bi citirali Graema Simsa, ki v svoji knjigi Skrivni jezik psov, pravi: "Če se pogledate v ogledalo, je to, kar vidite, vaš lastni odraz. Če pa pred ogledalom držite list papirja z napisom, boste opazili, da so črke obrnjene na glavo. Reševalna vozila imajo napis obrnjen, tako da ga lahko vozniki pravilno preberejo v vzvratnem ogledalu. To je koncept, ki bi vam ga rad sporočil: pes s svojim vedenjem reproducira točno vašo kopijo, ki se v nekaterih primerih, na primer obrnjen napis na reševalnem vozilu, spremeni v reakcijo, ki je nasprotna tistemu, kar imate v mislih. Pes je ogledalo, ki odseva lastnika. Spremenite sebe in spremenili boste svojega psa."

Kaj za vas pomeni dober odnos s psom?

Dober odnos s psom je odnos, v katerem pes lastniku zaupa. Ko pes lastniku zaupa, takrat tudi lastnik lahko zaupa svojemu psu. Gre za odnos, sestavljen iz spontanosti, zdrave pameti ter medsebojnega spoštovanja.

Upoštevajmo, da vsakodnevna hrana, četudi najprestižnejše blagovne znamke, ne zajema vseh elementov, potrebnih za popolno prehrano, vitaminov, mineralov in beljakovin. Pri tem zato "vskočijo" dodatki. Pa vendar, katere osnovne pogoje bi po vaše morala izpolnjevati popolna in zdrava prehrana za pse?

Idealna prehrana psa je tista, ki je lahko prebavljiva, ki ne povzroča fermentacije in ​​ki ustvarja blato majhne količine. Zelo pomembno je tudi, da prehrana zadovolji etološke potrebe psa po prehrambni aktivnosti, to pomeni, da zahteva določen čas žvečenja.

Seveda je dolžina sprehodov odvisna od vremenskih razmer pa vse do pasme psa. Pa vendarle, koliko sprehodov s psom je po vašem mnenju priporočljivo na dnevni ravni? Koliko gibanja potrebuje pes?

Žival je bitje v gibanju. Količina gibanja bo zagotovo odvisna od pasme in fizioloških potreb psa. Koliko aktivnosti bo pes potreboval, je določeno v njegovi genetiki. Veliko domačih živali zaradi pomanjkanja gibanja to aktivnost nadomesti s kako drugo aktivnostjo. Kot na primer kopanje lukenj na vrtu itd. Ko nama kdo reče, da naš pes koplje luknje na vrtu, s sestro dostikrat odgovoriva, da to dela, ker mu lastnik ne omogoči bolj zanimive alternativne aktivnosti.

Spregovorite o nekaj najpogostejših mitih v zvezi z gibanjem psov.

Tukaj je zagotovo mit, da mladič ne sme hoditi po stopnicah!

Mladič lahko gre po stopnicah. V bistvu ga morate naučiti hoje po stopnicah. Kar je pomembno, je to, da pes ne preživi dneva, da samo hodi po stopnicah gor in dol.

Gibanje mladička mora biti prosto gibanje - brez siljenja. Pri mladičku sklepi še niso dobro oblikovani in različne kosti še niso dobro povezane med seboj. Zato se je treba izogibati skokom, vsemu pretiranim naporom, zlasti na neravnem terenu, in pretirani igri, ko je mladič v družbi z drugimi psi. Vendar mladič lahko mirno gre po stopnicah gor in dol, dokler je to gibanje kontrolirano in omejeno.

Kako se igrati po "pasje" in zakaj je čas za igro tako pomemben?

Za igranje po pasje je nujno poznavanje govorice telesa. Pes, ki vabi v igro, se spusti na tla s prednjim delom telesa, medtem ko je zadnji del dvignjen. Pomembno je vedeti, da je igra mešanica vedenjskih zaporedij, ki so prisotna v vseh funkcionalnih vedenjih (zasledovanje, ujetje, agresija).

Načinov, kako se igrati po pasje, je mnogo. Verjetno je pravilo to, da se oba - lastnik in pes, ob tem zabavata. Lahko gre za igranje z nekim predmetom (kot je prinašanje žoge) ali kar tako, brez ničesar. Lahko gre za zasledovanje, iskanje predmetov itd. Po pasje se lahko igramo na različne načine in ni pravila za igro po pasje. Dejstvo je, da če mi ne bomo predlagali psu igre, bo pes sam našel način, kako bi se z nami igral.

Igra je hedonistična dejavnost in predstavlja užitek, zadovoljstvo, zato je pomemben element v življenju psa. Še posebej v življenju mladiča. Mladič se večinoma časa igra. Igra je dokaz emocionalnega zdravja psa. Pri mladičih in mladih psih igra lahko pomeni tudi učenje. Medtem ko igra pri odraslem psu lahko nadomesti fizično aktivnost. Predvsem pa je igra čas, ki ga preživimo s svojim psom, in če lastnik in pes ob tem uživata, imata od tega korist oba.

Številne raziskave kažejo, da se je pri lastnikih živali v času strogih pandemskih ukrepov duševno zdravje poslabšalo manj kot pri tistih, ki živali nimajo. Prav tako so bili lastniki živali manj osamljeni v času družbene izolacije. Tudi vi poznate podobne primere?

V času pandemije smo prisiljeni preživljati ogromno časa doma. Dom je tam, kjer je človek srečen. Zagotovo je v domu, kjer migajo pasji repi in kjer se delijo pasji poljubi, vedno veselje. Psi nas "držijo" aktivne. Imajo svoje rituale, kot so hranjenje, sprehodi, nega, igra, in zato v domu, kjer je pes, ni dolgčas.

Velikokrat sva v tem času pandemije in pandemskih ukrepov pomislili na starejše ljudi. Ti so bolj osamljeni kot kdaj prej. Prav zato, ker imamo radi npr. naše dedke in babice, jih moramo zaščititi in se od njih distancirati. Starejši ljudje bolj trpijo v tem času kot odrasli. Velikokrat sva pomislili na to, koliko starih psov je v zavetiščih. Ti bi bili idealni spremljevalci starejših ljudi in bi jim delali družbo.

Kako so aktualni ukrepi v času koronavirusa vplivali na vaše sprehajalne navade s psom?

Sprehajamo se znotraj občine. Srečo imamo, da živimo blizu narave. Zato se za nas sprehajalne navade niso bistveno spremenile. Kar se je spremenilo, je to, da sedaj izberemo poti, kjer ne srečamo ljudi.

Kako tudi v teh časih poskrbeti za dovolj gibanja in socializacijo psov?

Glede gibanja nimamo večjih težav. Imamo pa težave pri socializaciji. Ljudje se manj družimo, manj je stikov in zato je težko najti nekoga, ki se bo približal in pobožal psa. Manj je hrupa, in življenje se je precej umirilo, tako da je tudi stimulacij, ki jih mladiček prejme iz okolja, manj. Ne glede na omejitve pa je še vedno treba zamenjati psu okolje, mu zagotoviti čim več stimulacij ter omogočiti stike z drugimi živalmi. Pri tem se mora vsak lastnik znajti po svoje in v skladu z zmožnostmi, upoštevajoč distanciranje in vse varnostne ukrepe.