Slovenski sestri, ki lepšata vsakdan našim hišnim ljubljencem

Ste vedeli, da v Sloveniji po podatkih uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin živi (vsaj) 236.595 psov? Psi in hišni ljubljenci so nedvomno pomemben del naših življenj. Prinašajo nam veliko veselje, prijetno družbo, ne nazadnje pa – temu pritrjujejo tudi študije, dobro vplivajo tudi na naše počutje in zdravje. Prav je, da jim tudi mi, njihovi lastniki, s preventivno skrbjo in odgovornim ravnanjem na področju prehrane, gibanja in preprečevanja poškodb ljubezen vračamo .

Spoznajte dinamično in inovativno podjetje, mednarodno prepoznavno družbo Dogoteka, ustanovljeno na podlagi več kot štiridesetletnih izkušenj iz veterinarske in vzrediteljske prakse. Skrb za dolgoživost in dobro počutje njunih malih živali je ustanoviteljici podjetja – sestri Živo in Ksenijo – privedla do tega, da je podjetje iskalo učinkovito in naravno rešitev za njihovo zdravje in fizično kondicijo.

Podjetje je znanje in izkušnje združilo z nedavnimi znanstvenimi odkritji v strogo izbrano linijo izdelkov Dogoteka. To je posebna linija visokokakovostnih izdelkov za hišne ljubljenčke, ki uporablja titrirane in standardizirane aktivne sestavine naravnega izvora, razvita z inovativnimi farmacevtskimi tehnikami z enako strogostjo, kot je rezervirana za razvoj humanih zdravil. Kot pravita ustanoviteljici, so izdelki Dogoteka s srcem narejeni v Italiji in tako pomagajo, da je življenje njunih psov ter psov ter mačk kupcev bolj zdravo in srečno.

"Vedno smo verjeli, da gresta tradicionalna medicina in fitoterapija z roko v roki, da se dopolnjujeta. Zgodba Dogoteke se je začela pred leti, ko smo za svoje pse iskali naravne rešitve, predvsem za podporo rasti mladičev in pripravo psov na razstave in pa zato, da bi starejšim psom omogočili čim lepše in daljše življenje," uvodoma pove Živa Oseli Šušterčič, s sestro Ksenijo soustanoviteljica podjetja Dogoteka. Z zanimivo sogovornico smo spregovorili o tem, kako Slovenci skrbimo za hišne ljubljenčke, kakšno pozornost namenjamo njihovi negi, prehrani, gibanju in preprečevanju morebitnih poškodb, o razvoju podjetja Dogoteka, njihovi viziji ter proizvodih – pa še o marsičem drugem.

Kako in kdaj se je začela zgodba podjetja Dogoteka, iz česa ste izhajali?

Največja težava je bila najti prave izdelke. Tega, kar smo iskali, na trgu ni bilo, zato smo začeli izdelke med seboj kombinirati oziroma smo kombinirali posamezne aktivne sestavine. Hkrati smo uporabljali več izdelkov, da bi dobili učinek, ki smo ga želeli. Pri tem se je pojavila težava, saj imajo lahko posamezne aktivne sestavine med seboj antagonistični učinek, medtem ko je izdelek zmagovalen, kadar ti uspe doseči ravno nasprotno, sinergijo posameznih aktivnih sestavin oziroma sinergijski učinek.

Imeli smo srečo, da smo našli podjetje, ki je znalo naše ideje, izkušnje in znanje združiti z znanostjo in zadnjimi odkritji na področju fitoterapije, in da so njihovi strokovnjaki lahko naše ideje prenesli v formule – tako je nastala Dogoteka.

Od kod zamisel ustvariti linijo prehranskih dopolnil za pse?

Verjetno je k temu veliko pripomogel dr. Patrizio Donati, italijanski veterinar, vzreditelj in Ksenijin mož (Živina sestra, op. p.). Dogoteko sva ustanovili s sestro ob veliki podpori Patrizia, ta je duša podjetja oziroma nastanka izdelkov. Patrizio je leta proučeval različne skeletne in rastne patologije različnih pasem in obenem iskal najbolj primerne naravne aktivne sestavine za rešitev teh težav.

Vsa ta znanja smo skupaj dolgo in uspešno aplicirali na svojih psih. Po letih aktivne vzreje in razstavljanja se nam je nabrala velika količina znanja, stik z mednarodno kinologijo in številnimi strokovnjaki z različnih področij je to še dodatno obogatil, tako da ni bilo dvoma o tem, kaj smo želeli narediti. Linija prehranskih dopolnil je bila nekaj, kar smo nujno potrebovali za svoje pse, hkrati pa je bilo povpraševanje po tem, da lastne izkušnje delimo z drugimi, izjemno veliko. To nas je spodbudilo k ustvarjanju lastne linije, ki je sčasoma prerasla v blagovno znamko.

Potem ko smo videli skoraj ves svet, smo bili prepričani, da nam Italija ponuja najboljše izhodišče za proizvodnjo fitoterapevtskih izdelkov, saj gre za farmacevtsko zelo bogato državo. Vloga Italije je izjemno pomembna, saj je srce Dogoteke in nastajanja izdelkov prav tam. Patrizio Donati je veterinar od leta 1972 in svoje bogate izkušnje deli z nami in izkušenimi znanstveniki ter formulatorji, ki so nam pripravljeni prisluhniti in oblikovati izdelke po naših željah. V letošnjem letu smo tako matično Dogoteko razširili tudi v Italijo, kjer smo odprli svoje podjetje Dogoteka Italija, saj je italijanski trg za nas zelo pomemben.

Ste na našem trgu pogrešali tovrstne rešitve?

Da, vsekakor. Sicer je slovenski trg dobro založen, dobiti je mogoče skoraj vse, kar je prisotno tudi na evropskem trgu. Toda izdelkov, ki smo jih iskali in želeli, ni bilo niti na slovenskem niti na evropskem trgu.

Kateri so vaši temeljni izdelki?

Imamo tri linije. Prva je družina Proartleg, ki v letu 2021 prihaja na trg pod novim imenom in z izboljšano formulacijo, namenjena je skeletnim težavam. Proartleg Junior je izdelek, namenjen preventivi v fazi rasti. V začetku 2021 prihaja na trg pod novim imenom DogoJunior z obogateno formulo. Obstoječi formuli, že tako bogati v sestavi, smo dodali še ribje olje, bogato z maščobnimi kislinami omega 3 in omega 6.

Proartleg in Proartleg Maxy, ki prihajata na trg z novima imenoma DogoMini in DogoMaxy ter novo formulo, pa sta izdelka za podporo skeletnemu metabolizmu v primeru artroze. Nova formula bo obogatena z naravnimi aktivnimi sestavinami, ki so potrebne za uvrstitev izdelka v kategorijo dietetičnih izdelkov Parnuts (krma za posebne prehranske namene).

Druga družina je družina izdelkov Adapt, ta vsebuje izdelke, ki ugodno delujejo pri težavah s kožo in dlako, na imunski sistem, prebavni sistem in plodnost.

Tretja linija so izdelki za nego, to sta šampon in maslo za nego poškodovane kože. Energijska pasta Celervis Pet je namenjena delovnim in športnim psom.

Zakaj so omenjeni proizvodi tako posebni?

Verjetno izdelki konkurenčnih podjetij nastanejo nekako takole. Podjetje pogleda, kakšno je povpraševanje po izdelku na trgu, potem njihovi strokovnjaki oziroma formulatorji po izsledkih znanosti, po strokovni literaturi in po tem, kar se ve o posamezni aktivni sestavini, naredijo formulo, izdelek pa pride na trg in je namenjen malim živalim. Naša logika oziroma postopek, kako izdelek nastane v našem podjetju, pa je popolnoma obrnjen na glavo.

Izdelki so posebni tudi zaradi načina, po katerem nastanejo, saj zahtevamo zgolj najboljše. Pri postopku smo izjemno strogi. Uporabljamo le kakovostne aktivne sestavine certificiranih dobaviteljev, proizvodnja poteka z enakimi farmacevtskimi tehnikami, kot se uporabljajo za razvoj humane medicine.

Kdaj torej priporočate uporabo proizvodov?

Dejstvo je, da vključevanja prehranskih dodatkov v tradicionalno prehrano psov ne smemo obravnavati le kot pomoč pri bolj ali manj neželenih dogodkih, ki so se zgodili živali, na primer bolezen, poseg, določena patologija in drugo. Uporaba dodatkov je namenjena predvsem preprečevanju, to pomeni, da je vključenje običajne prehrane koristno za pse vseh starosti, da bi se izognili razvoju pomanjkljivosti in/ali bolezni, ki jih je, ko se pojavijo, težko rešiti. Tudi če svojega psa hranimo uravnoteženo in zdravo, bo morda vseeno potreboval dodatke; zato te možnosti ne odpravljajmo a priori. Upoštevajmo, da vsakodnevna hrana, četudi najprestižnejše blagovne znamke in čim bolj popolna, ne zajema vseh elementov, potrebnih za popolno prehrano vitaminov, mineralov in beljakovin. Pri tem zato vskočijo dodatki.

Kakšne težave rešujejo?

LactoAdapt rešuje težave, ki so povezane s črevesjem, iz črevesja izhajata tudi imunska in metabolična funkcija, to pomeni, da pomaga tudi pri reševanju težav, ki so povezane s črevesno funkcijo. MultiAdapt je multivitaminik in imunostimulant, je korektor metabolizma, nekakšen večfunkcionalni izdelek. CortiAdapt pomaga pri težavah z dlako in kožo, medtem ko je družina Porartleg namenjena reševanju oziroma preprečevanju težav s skeletom. FertiAdapt je podpora v posebnem obdobju psa, obdobju reprodukcije. Diagiar je izdelek, ki je bil zasnovan v boju proti giardii.

Naši izdelki so lahko odlična podporna terapija klasičnim zdravljenjem, predvsem pa jih svetujemo kot preventivo. Velja, da je vedno bolje preprečiti kot zdraviti.

Proizvode med seboj pogosto tudi kombinirate. Katere so tiste kombinacije, ki jih priporočate?

Pogosto kombiniramo CortiAdapt z MultiAdaptom in LactoAdaptom, saj gredo črevesna funkcija, imunski sistem in metabolizem psa z roko v roki, vse je med seboj povezano, ponavadi združujemo to, kar se med seboj dopolnjuje.

Pogosto kombiniramo tudi LactoAdapt in Diagiar, saj je LactoAdapt zelo pomemben za to, da se znova vzpostavi črevesna flora.

Od vseh kombinacij pa je najbolj poznan trio Proartleg Junior, Proartleg Maxy in Multiadapt, ki se uporablja pri težavah v rasti.

Kaj je tisto, kar vas loči od konkurence?

Od konkurence se ločimo po načinu razmišljanja. Mi razmišljamo popolnoma drugače. Začnemo pri vprašanju, kaj potrebujejo naši psi. Kaj nam povedo lastne izkušnje? Kaj smo uspešno uporabljali na svojih psih in kaj je prineslo rezultate? Vse to povemo strokovnjakom in formulatorjem v podjetju, s katerimi dobro premeljemo vse odzive, ki so se nam v letih nabrali, svoje lastne izkušnje prepletemo z izsledki znanosti in njihovim strokovnim znanjem o aktivnih sestavinah. Preverimo, da skupaj vse dobro deluje. Ko smo zadovoljni in ko vemo, da bo izdelek dobro pomagal našim lastnim psom, potem pride na trg. Začnemo torej na popolnoma drugem koncu kot preostali ponudniki na trgu.

Iz katerih držav prihajajo vaše stranke?

Naše stranke prihajajo skoraj z vsega sveta. Ni je države, v katero še nismo izvažali. V Evropi je najpomembnejše poljsko podjetje Non dimenticare, ki je v letih doseglo tako rast, da se je z našim soglasjem preimenovalo v Dogoteka Polska. Pridobili so soglasje za uporabo blagovne znamke Dogoteka. Drugo podjetje v Evropi je Futterglueck, ki je zagotovo eden od močnejših igralcev na evropskem parketu za male živali.

Bi rekli, da ste v Sloveniji že prepoznavni tako, kot ste za to fazo pričakovali?

Slovenija nas ne pozna dovolj dobro, ker smo se najprej odločili za preboj na mednarodni trg, kjer smo si v osmih letih obstoja podjetja ustvarili zelo dober ugled. Zgradili smo si močno bazo poslovnih partnerjev v Evropi. Letos smo dodali še Kolumbijo, Ukrajino, Dubaj, Bahrajn in Slonokoščeno obalo. Vsekakor ostaja močna želja po uveljavitvi na slovenskem trgu.

Srečujete se s številnimi primeri različnih strank. Vam je med uspešno rešenimi primeri ostal kakšen še posebej v spominu – morda zaradi posebnosti primera, psa, odziva lastnikov?

Vsekakor nam je v spominu najbolj ostal primer novofundlandca Royala iz Poljske. Royal je bil med našimi prvimi strankami, zaupanje so nam izkazali, ko nas ni poznal še nihče. Po končani terapiji še sami nismo mogli verjeti, kako dober rezultat smo lahko dosegli s predlagano terapijo.

V srce se nam je zagotovo usedla zgodba psičke Saye, to so za nas vsak teden fotografirali v istem položaju. Tako smo sestavili zgodbo, kjer je nazorno pokazanih osem tednov in to, kaj lahko prehranski dodatek doseže v tem času.

1 / 2 2 / 2

Kako sicer Slovenci skrbimo za hišne ljubljenčke, kakšno pozornost namenjamo njihovi negi, prehrani, gibanju in preprečevanju morebitnih poškodb?

Na splošno so slovenske stranke, kar zadeva prehrano psov, dobro izobražene in informirane. Veliko pozornosti namenijo prehrani psa. Kar zadeva pasjo prehrano, je slovenska stranka precej bolj zahtevna kot preostali evropski kupci. Manj to velja za prehranske dodatke. Upamo, da se bo zavedanje ljudi, da je prehranski dodatek pomemben dejavnik pri zdravju živali, v prihodnjih letih povečalo.

Se je ta odnos v zadnjem desetletju spremenil? Če se je, čemu to pripisujete?

Od stereotipne podobe psa na verigi, ki ga je pred hišo imela vsaka druga slovenska družina kmalu po osamosvojitvi, smo prišli do ravni, ko večina ljudi svojega psa ali mačka enači z družinskim članom. Seveda žival to ljubezen lastniku vrne dvakratno.

Katere države so nam lahko pri tem za vzor?

Zagotovo skandinavske države.

Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri prehranskih dopolnil in dodatkov za vse?

Pomembno je poznati vsebino izdelka, le tako lahko ugotovimo, ali je kakovosten ali ne. To, da znamo pravilno prebrati in razumeti etiketo, je ključ do tega, da znamo sprejemati bolj razumne odločitve. Branje in razumevanje nalepk je zelo pomembno, saj nam omogoča bolj zdrave in bolj razumne odločitve. To velja za hrano, prehranske dodatke in kozmetiko za male živali. Na etiketi so označene serije informacij, ki govorijo o kakovosti izdelka. Stranka mora biti pozorna na njegovo sestavo. Nalepka vsebuje informacije o vsebini in vrsto navodil, da se razume, kako različne sestavine lahko pripomorejo k dosegi cilja, učinku, ki naj bi ga ta izdelek imel.

Ali Slovenci namenjamo pozornost preventivi, ko gre za nego, prehrano hišnih ljubljenčkov? Je med vašimi primeri več kurative?

Ko smo vstopili na trg, je bilo ogromno kurative, ta pa vedno ni bila mogoča zaradi težjih potekov primerov, ki so na koncu potrebovali veterinarsko oskrbo. Zdaj, po osmih letih, se je zadeva obrnila. Večina lastnikov pri dveh mesecih, ko žival dobi, začne kakovostno preventivo, izbere ustrezno hrano in dodatke ter kozmetiko za nego.

Ponekod na ruralnih območjih Slovenije boste še vedno našli pse na verigi, vendar so tudi na podeželju in v bolj urbanih okoljih živali, ki sobivajo z nami, dobro negovane. Dobro smo se navzeli zahodnoevropske mentalitete, da je pes ali mačka član družine, ne samo nekdo, ki ima nalogo, da zalaja, ko pride poštar ali nas obiščejo nepridipravi.

Katere so najpogostejše napake, ki jih delamo pri prehrani hišnih ljubljenčkov?

Najpogostejše napake so, da premalo proučimo sestavo tega, kar dajemo psu. V šoli se pregovarjamo o hrani, ki jo bo imel na jedilniku naš otrok, o tem, ali je jabolko biološko ali ni, medtem ko se pri hrani živali ljudje žal še vedno zadovoljijo z izbiro hitre in ugodne rešitve.

Z mačkami in psi verjetno niste povezani le poslovno. Kakšno vlogo imajo omenjeni hišni ljubljenčki v vašem zasebnem življenju? Ste tudi ponosna lastnica psa ali mačke?

Ksenija ima trenutno 14 psov, jaz pa štiri. Psi nas spremljajo že vse življenje, vedno so bili del naše družine. Že dolgo časa so z nami nemške doge. Aristokratska pasma, ki potrebuje tudi enakega lastnika. Naši psi so bili navdih za odprtje podjetja in drzno idejo o lastni proizvodni liniji izdelkov.

Zaupajte nam še, katera je vaša najljubša žival in kako najraje preživljate čas z njo.

Vsekakor naš rumeni samec Generale, ki je dnevno z nami v pisarnah, vsakodnevno tudi na naslovu podjetja pričaka poštarja, kurirje in prevozna pogodbena podjetja. Lahko bi rekli, da je delo v našem podjetju zelo zabavno in sproščeno.