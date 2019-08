Slovensko podjetje osvaja svet, lani so imeli že 12 milijonov evrov prihodkov #video

Mali junaki, knjiga, v kateri vaš otrok zaseda glavno vlogo, so uspešnica v šestih različnih državah po svetu. Radi jo prebirata tudi Kim in Khloe Kardashian. Knjiga združuje priznane slovenske pisce in ilustratorje, kot so Feri Lainšček, Žiga X Gombač in Matjaž Dekleva.

Kako je mladi ekipi uspelo navdušiti zvezdnici in osvojiti mednarodni založniški svet, so raziskali v oddaji Danes na Planetu. V zbirki Malih junakov lahko kot glavni lik nastopa prav vsak otrok. Pri personalizaciji starši izberejo njegov spol, ime in zunanjo podobo.

Zamisel se jima je porodila ob pivu

Ideja za personalizirano knjigo se je leta 2013 ob pivu porodila prijateljema Micu Melanšku in Radu Daradanu. V svojih službah sta bila nezadovoljna, iskala sta novo priložnost. Danes ima njuno podjetje 107 zaposlenih. Zbirka Malih junakov obsega že 20 knjig, do konca leta jih bodo izdali še sedem. Zaradi vedno večje produkcije bodo kmalu potrebovali tudi več tiskarn. Trenutno imajo štiri, do konca oktobra bodo odprli še pet tiskarn po vsem svetu.

Tudi v tujini so Mali junaki izjemen prodajni hit. Če so sprva pričakovali, da jih bodo v prvih nekaj mesecih prodali od 300 do 500 na mesec, so jih toliko v enem dnevu. Zdaj so tik pred prodajo milijonte knjige.