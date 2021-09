Ljubljana in Slovenija dobili največje kongresno središče

Uradno odprli prenovljen in nadgrajen hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Trak so uradno prerezali gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ljubljanski župan Zoran Janković in investitor Tone Anderlič.

Foto: Bojan Puhek

Pandemiji navkljub je hotel izpeljal 14 mesecev trajajočo preobrazbo, vredno 20 milijonov evrov, ki mu je prinesla povsem novo krilo in še nekatere nove in prenovljene vsebine.

Foto: Bojan Puhek

Hotel ima zdaj med drugim dodatnih 122 novih sob, zdaj jih je skupaj 236, in nov notranji bazen. Pri opremljanju novih sob so imeli v mislih predvsem želje in pričakovanja svojih najpogostejših gostov – samostojnih in neodvisnih poslovnih potnikov, a verjamejo, da bodo zadovoljili tudi druge skupine svojih gostov, tudi individualne potnike in turistične skupine.

Foto: Bojan Puhek

Do 900 udeležencev kongresov in srečanj

Hotel, ki se je že do zdaj uveljavil kot prizorišče poslovnih dogodkov, je ob tej prenovi nadgradil tudi konferenčne zmogljivosti.

Pridobili so namreč tri nove dvorane v spodnjem pritličju ter dve sejni sobi v pritličju v skupni izmeri 500 kvadratnih metrov, tako da imajo zdaj skupaj 13 tehnološko najsodobneje opremljenih konferenčnih dvoran, ki lahko sprejmejo 900 udeležencev.

Foto: Bojan Puhek

Več kot podvojena površina in nova delovna mesta

Večjim pogostitvam bodo bolje ustregli s še enkrat povečanim preddverjem, svečanim dogodkom, predvsem porokam, pa bodo ponudili tudi prostor na hotelski zelenici.

Foto: Bojan Puhek

Z dokončano prenovo se je tudi skupna površina hotela več kot podvojila, je med drugim ob uradnem odprtju povedal novi direktor hotela Dragan Ćulibrk, ki je svojo več kot desetletje dolgo poklicno pot utrdil v hotelih verige Kempinski. Poudaril je tudi pomen novih delovnih mest, ki so se odprla s povečanjem in nadgradnjo hotela.

Foto: Bojan Puhek

Oblikovna zasnova s podpisom

Pri nadgradnji so upoštevali najvišje stilske in okoljske zahteve in smernice, so med drugim izpostavili ob uradnem odprtju, tako med drugim imajo tudi lastno sončno elektrarno.

Zasnovo objekta podpisuje italijanski oblikovalec in arhitekt Mattea Thun, ki si je prizadeval ujeti sinergijo okolice in narave – tudi z muranskim steklom v popolnoma prenovljenem preddverju.

Foto: Bojan Puhek

Za poslovneže in družine

V ponudbi sob hotela, ki je del največje svetovne skupine Marriott International, je tako tudi 14 nadstandardnih suit in 105 novih sob vrhunskega razreda (superior).

Novi hotelski apartmaji poslovnega standarda imajo ločen bivalni del in čajno kuhinjo, novi pa so tudi družinski apartmaji, velikosti 84 kvadratnih metrov, ki imajo dve ločeni spalnici in ločen bivalni prostor z raztegljivim ležiščem.

Foto: Bojan Puhek

Več možnosti za velike mednarodne dogodke

"Ne le Ljubljana, tudi Slovenija je danes uradno dobila svoje največje kongresno središče," so ponosno povedali ob odprtju z upanjem, da bodo tako oni kot tudi Ljubljana in Slovenija zdaj lahko privabili še več pomembnih in odmevnih velikih mednarodnih dogodkov in srečanj, ki so velikokrat ravno zaradi pomanjkanja zmogljivosti do zdaj zaobšli naše konce.