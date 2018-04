Lidl na Hrvaškem dviga plače. Kaj si lahko obetajo delavci v Sloveniji?

Potem ko je trgovska veriga Lidl svojim zaposlenim na Hrvaškem, ki delajo v skladiščih in trgovinah, povišala bruto plače za povprečno 8,5 odstotka, nas je zanimalo, ali lahko višje plače pričakujejo tudi Lidlovi delavci v Sloveniji. V družbi Lidl Slovenija odgovarjajo, da so skladiščnikom marca plače povišali za več kot deset odstotkov. Prodajalcem plač niso povišali.

V družbi Lidl Slovenija so v začetki marca zvišali plače skladiščnikom, ne pa tudi prodajalcem. Višji zaslužek so tem omogočili s spremembo pogodbenih ur. Foto: STA

Po poročanju spletnega portala Index je Lidl bruto plače zaposlenim v trgovinah in skladiščih na Hrvaškem v povprečju povišal za 8,5 odstotka. Do višjega plačila je tako upravičenih 1.792 zaposlenih v 93 Lidlovih trgovinah na Hrvaškem ter v dveh logistično-distribucijskih centrih v Jastrebarskem in Perušiću.

Plače povišali skladiščnikom, ne pa tudi prodajalcem

Na vprašanje, ali lahko višje plačilo pričakujejo tudi Lidlovi delavci v Sloveniji, iz družbe Lidl Slovenija odgovarjajo, da so že v začetku letošnjega marca z različnimi ukrepi "dodali k finančnemu paketu, ki ga mesečno prejmejo naši prodajalci in skladiščniki".

Kot poudarjajo, so s 1. marcem skladiščnikom dvignili plače za več kot deset odstotkov. Prodajalcem plač niso zvišali, so jim pa omogočili, da so izbrali, ali želijo biti zaposleni za 25 ur na teden, kot so bili do takrat, ali 30 ur na teden. "Omenjena sprememba pogodbenih ur je prodajalcem prinesla tudi višje plačilo," pojasnjujejo v trgovski verigi.

Skladiščnikom 856, prodajalcem 921 evrov mesečne neto plače

Kot so sporočili, je marca povprečna bruto plača skladiščnika, zaposlenega za 30 ur na teden, znašala 930 evrov. Pri prodajalcih, ki so od začetka prejšnjega meseca lahko zaposleni za 30 ur na teden, je povprečna bruto plača marca znašala 1.030 evrov.

Dodajajo, da vsi zaposleni mesečno prejmejo tudi približno 130 evrov nadomestila za malico in v povprečju približno 73 evrov povračila za stroške prevoza.

Povprečna neto plača skladiščnika v Lidlu je glede na zgoraj navedene podatke marca letos znašala 855,59 evra, medtem ko je povprečna neto plača prodajalca, zaposlenega za 30 ur na teden, marca znašala 921,03 evra.

Kot so poudarili, sta regres in božičnica v podjetju, ki zaposluje nekaj več kot 1.500 ljudi, od tega večino v prodaji, stalnica.

"Naši zaposleni so deležni tudi drugih pozornosti, kot so pozornost za vsakega zaposlenega ob rojstnem dnevu, praznična obdarovanja, posebne ugodnosti za zaposlene pri različnih ponudnikih storitev, brezplačni počitniški tabor za otroke zaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, dodaten dan dopusta za starše prvošolčkov in številne druge," so še sporočili iz Lidla.

Na vprašanje, ali nameravajo plače, tako kot so to storili v primeru skladiščnikov, v kratkem zvišati tudi prodajalcem, pri omenjenem trgovcu odgovarjajo, da so omenjeni finančni paket v tem letu že nadgradili. "Naj poudarimo, da je plačilo v podjetju Lidl Slovenija nadpovprečno za slovensko trgovinsko branžo," so dodali.

Delavcem na Hrvaškem neuradno od 675 do 810 evrov mesečno neto

Medtem iz družbe Lidl Hrvaška še niso sporočili, koliko bo po novem znašala povprečna neto plača Lidlovih prodajalcev oziroma skladiščnikov na Hrvaškem.

Po poročanju Indexa, ki se sklicuje na podatke portala Poslovna Hrvatska, je leta 2016 povprečna mesečna neto plača v podjetju znašala 7.053 kun oziroma 951,14 evra.

V omenjeni znesek so vključene tudi plače menedžerjev, medtem ko po neuradnih informacijah Lidlovi delavci na Hrvaškem, ki imajo pogodbe za nedoločen čas, mesečno prejmejo od pet do šest tisoč kun oziroma od 674,28 do 809,14 evra. Omenjena trgovska veriga na Hrvaškem trenutno zaposluje 2.200 ljudi.