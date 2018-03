Kako gre država na roko srbskemu tajkunu

Po tem, ko največjemu srbskemu tajkunu Miodragu Kostiću ni uspelo pridobiti vseh soglasij regulatorjev za nakup Gorenjske banke, mu želi Slovenski državni holding (SDH) za to dati novo priložnost.

SDH, ki ga vodi Lidia Glavina, je namreč kot delničar Save, največje lastnice Gorenjske banke, vložil zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine Save. Z njo želi podaljšati rok, ki so ga delničarji Save dali na voljo Kostićevi AIK Banki za pridobitev soglasij Narodne banke Srbije (NBS), Banke Slovenije in Evropske centralne banke (ECB).

Kot je znano, so delničarji Save, med katerimi so največji SDH, Kapitalska družba (Kad) in ameriški finančni sklad York, konec januarja potrdili prodajo, a pod pogojem, da Kostić pred tem pridobi vsa veljavna soglasja.

Kostiću do 15. marca ni uspelo

Foto: STA Rok za to se je iztekel 15. marca. Kostiću do takrat ni uspelo dobiti zelene luči Narodne banke Srbije (NBS). V vmesnem času mu je poteklo tudi dovoljenje Banke Slovenije za pridobitev večinskega deleža Gorenjske banke. Novega dovoljenja Kostić ne more dobiti, saj bi moral pred tem pridobiti soglasje iz Srbije.

Prav zaradi tega so nekateri lastniki Save že razmišljali o alternativnih rešitvah vprašanja lastništva Gorenjske banke. Po eni od njih bi delničarji banke postali upniki Save.

Zakaj na SDH vztrajajo pri tem, da Kostiću dajo še eno priložnost, iz utemeljitve za razširitev dnevnega reda, ki jo je SDH objavil na svoji spletni strani, ni mogoče razbrati. Tej nameri naj bi nasprotovali tudi v Kadu in Yorku.

Na SDH so nam pojasnili le, da svojih odločitev ne pojasnjujejo. Pri tem niso želeli odgovoriti na vprašanja o stikih z lastnikom AIK Banke ali njenimi drugimi predstavniki. Prav tako niso komentirali, kako svoje ravnanje utemeljujejo v luči dozdajšnjih ugotovitev srbskega regulatorja o AIK Banki.

Zakaj soglasja iz Srbije ni

Kot smo že poročali, je srbska centralna banka pri poslovanju AIK Banke ugotovila nepravilnosti, zato ji konec decembra ni izdala dovoljenja za prevzem Gorenjske banke, saj naj bi se s tem povečala tveganja za srbski finančni sistem, AIK Banka pa bi lahko ogrozila lastni finančni položaj.

Na Siol.net smo že v začetku januarja razkrili, da je AIK Banka sredi lanskega leta financirala prevzem srbske družbe Energoprojekt, ki se je znašel pod lupo tamkajšnjega urada za preprečevanje pranja denarja.

Zgodba je prerasla v eno največjih afer lanskega leta v Srbiji.