Uradno: Kostić ne sme kupiti Gorenjske banke zaradi "nepravilnosti"

Srbska centralna banka je potrdila, da je pri poslovanju AIK Banke ugotovila nepravilnosti. V sporočilu za javnost je poudarila, da AIK Banka dovoljenja za prevzem Gorenjske banke ni dobila, ker bi se s tem lahko povečala tveganja in ogrozila lastni finančni položaj .

Na fotografiji Miodrag Kostić, lastnik AIK banke, in Jelena Galić, predsednica izvršnega odbora AIK banke Foto: Vid Ponikvar

Gre za prvo uradno potrditev Narodne banke Srbije (NBS), da so prevzemni načrti AIK Banke, ki je v lasti najbogatejšega srbskega tajkuna Miodraga Kostića, v Sloveniji ustavljeni zaradi nepravilnosti pri poslovanju te banke v Srbiji.

Na Siol.net smo že v začetku januarja razkrili, da je AIK Banka sredi lanskega leta financirala prevzem srbske družbe Energoprojekt, ki se je znašel pod lupo tamkajšnjega urada za preprečevanje pranja denarja.

Zgodba je prerasla v eno največjih afer lanskega leta v Srbiji. Takrat v NBS na naša vprašanja o postopkih proti AIK Banki niso odgovorili.

Uradno: prevzem Gorenjske banke bi ogrozil AIK Banko

"NBS je v okviru svojih pristojnosti in z rednim nadzorom ugotovila nepravilnosti pri poslovanju AIK Banke," so sporočili iz srbske centralne banke.

Prav zaradi tega je AIK Banki odvzela že izdano soglasje za prevzem stoodstotnega deleža Gorenjske banke, danega sredi leta 2016. Po zakonu o bančništvu mora namreč AIK Banka k zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v Gorenjski banki priložiti tudi soglasje Narodne banke Srbije.

"Prevzem podrejene družbe, še posebej na trgu, kjer NBS nima pristojnosti, lahko poveča tveganja in potencialno ogrozi finančni položaj banke, zato je NBS ocenila, da niso več izpolnjeni potrebni pogoji za to soglasje," so podrobneje pojasnili.

AIK Banka pod lupo Banke Slovenije

Kot je znano, so delničarji Save, med katerimi so največji Slovenski državni holding (SDH), Kad in finančni sklad York, na torkovi skupščini soglašali s prodajo deleža družbe v Gorenjski banki, po kateri bi AIK Banka postala 75-odstotna lastnica osme največje slovenske banke.

Soglasje je pogojno, saj mora AIK Banka pred podpisom kupoprodajne banke predložiti izjave in verodostojna dokazila, da ima vsa potrebna in veljavna soglasja NBS, Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke (ECB) za nakup delnic. Rok za to se izteče sredi marca, dokazila pa ne smejo biti starejša od 15 dni.

Na dan skupščine je Banka Slovenije objavila, da NBS na podlagi objavljenih informacij obravnava vse dodatne relevantne informacije za oceno primernosti AIK Banke kot kvalificiranega delničarja Gorenjske banke.

Kaj pravi ECB

Iz pojasnil je bilo razvidno, da Banka Slovenije ponovno ocenjuje ustreznost AIK Banke za večinskega lastnika Gorenjske banke.

Foto: Reuters Če se bo v tem postopku ugotovilo, da ni ustrezen, bo Banka Slovenije AIK Banki odvzela dovoljenje za lastništvo v Gorenjske banki. AIK Banka ima trenutno v lasti dobrih 20 odstotkov Gorenjske banke.

Na ECB smo že v torek poslali več vprašanj. Zanimalo nas je:

Ali je Banka Slovenija obvestila ECB o ukrepih, ki jih je proti AIK Banki sprožila centralna banka Srbije? Ali je AIK Banka glede na dejstvo, da nima dovoljenja srbske centralne banke, primerna za večinskega lastnika Gorenjske banke? Je ECB kadarkoli problematizirala primernost AIK Banke za pridobitev večinskega deleža Gorenjske banke zaradi lastniške strukture, v kateri je večje število off-shore podjetij?

"Zadeve ne komentiramo. Prav tako nikoli ne komentiramo posameznih bank," so nam pojasnili na ECB.