Miodrag Kostić za vzpostavitev Palače znanosti namenil 25 milijonov evrov

Eden najbogatejših Srbov, znani poslovnež in ustanovitelj koncerna MK Group Miodrag Kostić se je odločil del svojega premoženja nameniti znanosti. V sodelovanju z beograjsko fakulteto za elektrotehniko je v sbrski prestolnici vzpostavil Palačo znanosti, fundaciji, ki jo bo upravljala pa je namenil 25 milijonov evrov. V Palači znanosti naj bi delovalo 19 raziskovalnih centrov, sodelovanje pa bo odprto tudi za tuje znanstvenike, med njimi tudi iz Slovenije.

Prvi tovrstni center za popularizacijo znanosti v Srbiji so slovesno odprli konec oktobra. Palača znanosti bo imela kar 5500 kvadratnih metrov površine in bo največji tovrstni center v Jadranski regiji, so sporočili iz MK Group.

Kot napovedujejo, bodo v novem centru potekale znanstveno-raziskovalne aktivnosti na področjih elektrotehnike, informacijskih tehnologij in programiranja, ob tem pa bo center gostil tudi številne atraktivne in interaktivne izobraževalne razstave, namenjene popularizaciji znanosti širi javnosti, še posebej mladim in otrokom.

Palača znanosti – Fundacija Miodraga Kostića bo sicer gostovala v eni izmed najlepših stavb v središču Beograda. Zgodovinsko pomembna stavba, zgrajena leta 1924, bo tako začela novo življenje.