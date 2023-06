Mihailo Janković: Stabilen in predvidljiv trg je za vsakega vlagatelja prednost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina MK Group, ki jo je pred 40 leti zasnoval srbski poslovnež Miodrag Kostić, je v Sloveniji prisotna predvsem na področju turizma in nepremičnin. Z generalnim direktorjem holdinga Mihailom Jankovićem, ki v družbi soustvarja poslovno strategijo in naložbeno politiko, smo se pogovarjali o njihovih načrtih in vlaganjih na slovenskem trgu. V novem naložbenem ciklu, ki bo v naslednjih treh letih v regiji težak kar 1,6 milijarde evrov, načrtujejo tudi 30-milijonsko vlaganje v Sloveniji.

Kdaj je družba MK Group vstopila v Slovenijo, s katerim projektom?

Pri nas smo že zdavnaj prešli geografske meje in regijo gledamo širše. Ne le, da smo bili nekoč v skupni državi, spoznali smo že tudi mentaliteto in poslovne navade v Sloveniji.

Od leta 2015 smo prisotni s hotelom Kempinski v Portorožu, ki je tudi po nekaterih anketah najboljši hotel v Sloveniji, zagotovo pa na Primorskem. Prek prevzema Hete, današnjega Monetica, smo prišli do premoženja in projektov, ki imajo potencial. Velik potencial vidimo tudi v Letališču Portorož.

Poslovno sodelujemo tudi s slovenskim skladom Alfi, konkretno z vetrnim parkom Krivača v Srbiji, vendar bomo morda v prihodnje sodelovanje še razširili.

"V središču bodo obnovljivi viri energije, več kot 50 odstotkov načrtovanih naložb," napoveduje sogovornik. Foto: MK Group V naslednjih treh letih napovedujete naložbe v vrednosti 1,6 milijarde evrov. Kolikšen delež teh sredstev načrtujete vložiti v Sloveniji?

Drži. Začenjamo nov naložbeni cikel. V preteklih 40 letih smo imeli za 1,6 milijarde evrov vlaganj, zdaj v regiji v prihodnjih treh letih načrtujemo naložbe v enaki vrednosti.

V središču bodo obnovljivi viri energije, več kot 50 odstotkov načrtovanih naložb. Glede na to, da je danes vse več govora o zelenem prehodu, trajnosti in ESG, je takšna usmeritev seveda pričakovana.

V Sloveniji smo do zdaj vložili 150 milijonov, v novem naložbenem ciklu pa načrtujemo 30 milijonov evrov naložb v razvoj turizma in nepremičnin. Bomo pa v skupini spremljali tudi dodatne priložnosti za naložbe.

Kje vidite priložnosti za naložbe v Sloveniji? Vidite prihodnost v pridobivanju vetrne energije?

Obnovljivi viri energije so za nas izjemno zanimiv segment, v katerega v zadnjih letih veliko vlagamo. Trenutno na tem področju načrtujemo vlaganja v višini 900 milijonov evrov v naslednjih treh letih. Druga polovica se precej enakomerno porazdeli v druga dva segmenta – kmetijstvo in prehrano ter turizem in nepremičnine.

"Seveda najbolje poznamo srbski trg, vendar pa nam na primer sodelovanje z Alfijem, ki je bolj domač na slovenskem in hrvaškem trgu, prinaša še druge dimenzije," pojasnjuje Janković. Foto: MK Group

Osredotočeni smo na vso regijo. Seveda najbolje poznamo srbski trg, vendar pa nam na primer sodelovanje z Alfijem, ki je bolj domač na slovenskem in hrvaškem trgu, prinaša še druge dimenzije.

Slovenski trg je za nas zanimiv tudi zaradi članstva v EU. Podjetju zunaj EU, ki pride na trg znotraj EU, se vse zdi bolj regulirano kot v Srbiji, po drugi strani pa sta regulativa in predvidljivost za vlagatelje vedno dobri. Na splošno pa je Slovenija kot trg za nas zelo zanimiva in načrtujemo dodatno širitev prisotnosti. Na splošno gledamo na vlaganje v regiji oportunistično, glede na projekte, ki se pojavljajo.

Vidite morda v Sloveniji priložnosti tudi na področju kmetijstva in prehrane?

Pravzaprav se vedemo kot naložbeni sklad, opazujemo in ocenjujemo številne morebitne naložbe ter akvizicije. Kot sem že dejal, se nato odločimo za projekt, ki prinese največ glede na vloženi kapital, hkrati pa se mora uvrščati v strateški segment, v katerem poslujemo. Področje kmetijstva je za nas zanimivo, toda ni veliko odprtih priložnosti, saj se MK Group kot velika regionalna družba ozira predvsem za večjimi podjetji, čeprav to ne izključuje spremljanja manjših podjetij in priložnosti, ki jih ponujajo.

Med vašimi naložbami v Sloveniji je tudi Letališče Portorož. Za kolikšno naložbo gre in kakšni so vaši načrti ter vizija v zvezi s tem letališčem?

Narediti želimo zeleno letališče s perspektivo ničelne stopnje odpadkov. Načrtujemo tudi sončno elektrarno. Zmanjšati želimo ves ogljični odtis letališča. Prenovili bomo potniški terminal in uvedli popolno digitalizacijo storitev. Pri tem dobro sodelujemo z lokalnimi ustanovami.

Rekel bi, da želimo dvigniti kakovost letaliških storitev in da pišemo novo zgodbo na področju zračnega prometa na tem prostoru, v skladu s trajnostnimi načeli. Razvoju letališča v Portorožu namenjamo sedem milijonov evrov.

Razvoju letališča v Portorožu bo MK Group namenil sedem milijonov evrov. Foto: STA , Če se vrnemo k hotelu Kempinski, stališče MK Group je, da vas ne zanima le razvoj hotelirstva, temveč tudi razvoj destinacije. Lahko nekoliko pojasnite, kaj to zajema?

Povsod, kjer poslujemo, poskušamo pozitivno vplivati na lokalno skupnost. Ne želimo gledati le na svoje naložbe, ampak se trudimo, da bi naložba prinesla dodano vrednost vsej destinaciji.

V zvezi s tem želim poudariti, da smo poleg Hotela Kempinski Palace v Portorožu tudi lastniki hotela Kempinski v Savudriji, ki je oddaljen manj kot pol ure vožnje, zlasti zdaj, ko ni več meje. Menim, da ima Portorož pri razvijanju te destinacije – morda še širše gledano v Istri – posebno mesto. Prepričani smo, da ga lahko pomagamo razviti, tako kar zadeva segment turistov kot kakovost storitve. "Menim, da ima Portorož pri razvijanju te destinacije – morda še širše gledano v Istri – posebno mesto," pravi Mihailo Janković.

V Ljubljani prenavljate nekdanjo blagovnico Metalka, kar je precejšen zalogaj. Stavba je tudi spomeniško zaščitena. Kako je bilo s pridobivanjem dovoljenj? Je šlo vse gladko?

Kot povsod tudi tu obstajajo predpisi in zakoni, ki jih dosledno spoštujemo. Seveda dokumentacija vzame nekaj časa, a s tem nimamo težav, saj je te pogoje preprosto treba izpolniti.

Menimo, da ima lokacija Metalke velik potencial. Ne nazadnje smo v obnovo vložili približno deset milijonov evrov. Forum Metalka bo ena od najmodernejših poslovnih zgradb z 10 tisoč kvadratnimi metri, v samem središču Ljubljane, z moderno notranjostjo in opremo. Verjamemo, da bo tudi spremenila lestvico poslovnega ambienta v Ljubljani.

Nameravate prostore Foruma Metalka prodati ali oddajati?

Prostore nameravamo zapolniti z resnimi podjetji, odločamo pa se še, ali stavbo prilagoditi večjemu številu manjših in srednjih podjetij ali manjšemu številu večjih podjetij. Omogočeno bo modularno prilagajanje prostorov, seveda pa se zdaj tlorisi prilagajajo prvim najemnikom. Vsekakor menimo, da Forum Metalka omogoča kakovostne poslovne prostore. Lokacija je vsekakor izjemna, tako da nameravamo ohraniti lastništvo, seveda pa v poslu nič ni dokončno, sploh ker smo precej dinamična družba.

V družbi zaznamujete 40 let obstoja, že sedmo leto zapored deluje regijski program družbene odgovornosti Podpora družini. V okviru tega ste lani donirali porodnišnici v Ljubljani, letos otroškim vrtcem. Po kakšnem ključu izbirate prejemnike donacij?

Trudimo se, da bi bili dober partner skupnostim, v katerih poslujemo, in želimo vanje tudi vračati. Kot vidite, so donacije usmerjene k otrokom, ker menimo, da so oni naša prihodnost.

"Vsekakor menimo, da Forum Metalka omogoča kakovostne poslovne prostore. Lokacija je vsekakor izjemna," je prepričan Janković. Foto: MK Group Prejemnike donacij vsako leto določimo v sodelovanju s predstavniki lokalne samouprave, saj ti najbolje vedo, kje so potrebe največje.

Tako bomo letos otroškim vrtcem v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Izoli in Portorožu donirali 150 tisoč evrov, skupaj za regijski program Podpora družini pa letos namenjamo milijon evrov.

Tudi zaradi vse slabše demografske slike po vsej Evropi verjamemo, da je to naš mali prispevek k bolj kreativnemu, kakovostnemu in bolj veselemu odraščanju otrok v regiji, kjer smo prisotni. Vsekakor želimo biti dober zgled tudi drugim vlagateljem.