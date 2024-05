NLB objavila prevzemno namero za odkup delnic Addiko Bank

"Ponudbena cena vključuje premijo v višini 22,15 odstotkov v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih šestih mesecev v višini 16,37 evra. Vključuje tudi premijo v višini 4,99 odstotka v primerjavi z zaključnim tečajem delnice na današnji dan in premijo v višini 32,01 odstotka v primerjavi z zaključnim tečajem delnice v višini 15,15 evra na dan 22. marec, torej zadnjim zaključnim tečajem delnice pred objavo namere delne ponudbe Agri Europe Cyprus Limited 25. marca za delnice Addiko," so včeraj navedli v NLB.

Uspešen zaključek ponudbe je odvisen od pridobitve znatnega večinskega deleža v Addiko, dovoljenj pristojnih bančnih organov in organov za nadzor koncentracij ter drugih običajnih pogojev pri tovrstnih prevzemih. NLB bo prevzemno dokumentacijo z vsemi potrebnimi prilogami vložila pri avstrijski komisiji za prevzeme.

"NLB pozitivno ocenjuje razvoj zmogljivosti skupine Addiko. Verjamemo, da bi te zmogljivosti dopolnile univerzalen bančni model NLB. Addiko bi poleg tega, da bi NLB Skupini zagotovila večji obseg in zmogljivosti v štirih državah, v katerih smo prisotni, po prevzemu evra in vstopu v schengensko območje našim domačim trgom dodala za nas izjemno pomemben trg sosednje Hrvaške, največjega gospodarstva v naši domači regiji, mostu do vseh naših ostalih trgov in edinega, kjer NLB trenutno ni prisotna," je zapisal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Skupina NLB deluje v Sloveniji, Severni Makedoniji, BiH, Kosovu, Črni gori in Srbiji. Ima 2,9 milijona strank, skoraj 8000 zaposlenih, 408 poslovalnic. Bilančna vsota skupine je konec marca znašala dobrih 26 milijard evrov.

NLB manjka le še hrvaški trg

Zmogljivost skupine NLB za združitve in prevzeme znaša do štiri milijarde evrov tveganju prilagojene aktive. Na zemljevidu v regiji ji manjka Hrvaška. Za vstop na ta trg si prizadeva precej let, onemogočen pa ji je (bil) zaradi spora Slovenije in Hrvaške po razpadu skupne države Jugoslavije in dolga hrvaške podružnice Ljubljanske banke do hrvaških varčevalcev. Terjatve do NLB so ob večinski prodaji banke zasebnemu kapitalu leta 2018 prešle na državo.

NLB je lani kupila družbo SLS Holdco, ki je matična družba Summit Leasing Slovenija in njenih hčerinskih družb iz skladov, ki jih upravljajo podružnice družbe Apollo Global Management in Evropske banke za obnovo in razvoj. Nakup po navedbah NLB prinaša vodilen položaj NLB na slovenskem trgu, po pridobitvi vseh dovoljenj, na katere še čakajo, a jih pričakujejo v kratkem, pa tudi vstop na hrvaški lizinški trg.

Za nakup Addiko banke se zanima tudi srbska Agri Europe

Za krepitev deleža v Addiko Bank pa si prizadeva tudi družba Agri Europe, ki je v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića in ki v Sloveniji obvladuje Gorenjsko banko. Družba je objavila ponudbo za nakup 17-odstotnega deleža v avstrijski Addiko Bank. Ponudba velja do 27. junija, za delnico ponuja 16,24 evra bruto oz. 17,50 evra, zmanjšano za že izplačano dividendo za lani.

Delničarji Addiko Bank lahko ponudbo sprejmejo do 27. junija do 17. ure. Ponudba se nanaša na nakup do 3.315.344 delnic banke, kar predstavlja okoli 17 odstotkov kapitala. Lastne delnice, torej okoli enoodstotni delež v lasti Addiko Bank, so iz ponudbe izključene. Agri ima sedaj v lasti 1.947.901 delnic ali 9,99 odstotka vseh delnic. Svoj delež bo povečala na največ 29,99 odstotka, izhaja iz ponudbe, objavljene na spletni strani holdinga.

Agri Europe je namero za nakup objavil konec marca. Takrat se je s skladom Infinity Management, ki ga prav tako obvladuje Kostić, dogovoril za nakup 9,99-odstotnega deleža v Addiko Bank. Sklad je delnice te banke začel kupovati lani, v nameri pa je navedeno, da sta Agri Europe in sklad povezana in da delujeta usklajeno. Včeraj objavljena ponudba se ne nanaša na delnice družb, s katerimi Agri deluje usklajeno.

Delnice Addiko Bank kotirajo na dunajski borzi, lastništvo je zelo razpršeno. Ob koncu marca je v lastništvo Addiko Bank vstopil tudi srbski poslovnež Davor Macura, ki vodi podjetje Alta Pay Group, ki je kupilo 9,63-odstotni delež banke. V začetku aprila je objavil namero, da bi prek opcijskih pogodb delež lahko povečal na okoli 30 odstotkov.

Addiko Bank s sedežem na Dunaju je nastala iz vzhodnoevropskega dela nekdanje banke Hypo Alpe Adria. Prisotna je v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Črni gori. Specializirana je za poslovanje s prebivalstvom in malim gospodarstvom. Njena tržna kapitalizacija znaša okoli 370 milijonov evrov.

Borzna vrednost delnice Addiko Bank je konec marca zrasla na okoli 17 evrov, sedaj se giblje pri nekaj nad 19 evrov. Avstrijska prevzemna zakonodaja omogoča spreminjanje ponudb, poznavalci po navedbah Financ pričakujejo, da se bodo ponudbe verjetno še spreminjale.