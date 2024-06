NLB objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic Addiko Bank

NLB je danes objavila ponudbo za prevzem Addiko Bank. Za delnico ponuja 20 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. Ponudba bo veljala do vključno 16. avgusta. NLB želi v banki s sedežem na Dunaju pridobiti znaten večinski delež.

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup, ki se nanaša na vse delnice Addika, je objavljena na spletnih straneh avstrijske komisije za prevzeme in NLB. Uprava NLB bo zainteresiranim ponudbo predstavila na spletni predstavitvi v ponedeljek popoldne, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz NLB.

Kot NLB navaja v prevzemni ponudbi, želi pridobiti vsaj 75 odstotkov delnic Addiko Bank. Ob tem pričakuje, da se bodo vsi postopki, povezani s prevzemom, zaključili v roku enega leta.

Naslednica Hypo Alpe Adria

Addiko Bank s sedežem na Dunaju je nastala iz vzhodnoevropskega dela nekdanje banke Hypo Alpe Adria. Deluje v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Črni gori. Specializirana je za poslovanje s fizičnimi osebami in malim gospodarstvom.

Delnice Addiko Bank kotirajo na dunajski borzi. Lastništvo je zelo razpršeno. Med večjimi lastniki so družbe Agri Europe, DDM Invest III, Alta Pay Group, Wellington Management Group, Evropska banka za obnovo in razvoj, Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertungWinegg Realitäten in drugi.

Za banko se zanima tudi družba Agri Europe, ki je v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića in ki v Sloveniji obvladuje Gorenjsko banko. Ta je sredi maja objavila ponudbo za nakup 17-odstotnega deleža v Addiko. Ponudba velja do 27. junija, za delnico ponuja 16,24 evra bruto oz. 17,50 evra, zmanjšano za že izplačano dividendo za lani. Agri Europe je imela pred tem v Addiko nekaj manj kot desetodstotni delež.

Ob koncu marca je v lastništvo Addiko Bank vstopil tudi srbski poslovnež Davor Macura, ki vodi podjetje Alta Pay Group. Sredi maja naj bi imela ta družba po nakupu 6,9-odstotnega deleža v lasti 9,6 odstotka delnic, z drugimi finančnimi instrumenti pa naj bi prišla do še 26,8 odstotka in skupaj do 36,5-odstotnega deleža. Del naj bi kupila prek beograjskega podjetja Diplomat Pay.

NLB konkurira Agri

Kot so zapisali v NLB, se njihova ponudba šteje za konkurenčno ponudbo Agri. Delničarji Addiko Bank, ki so sprejeli ponudbo Agri pred objavo prevzemne dokumentacije, ki jo je objavila NLB, lahko od nje odstopijo in sprejmejo ponudbo NLB, so navedli.

Skupina NLB deluje v Sloveniji, Severni Makedoniji, BiH, Kosovu, Črni gori in Srbiji. Ima 2,9 milijona strank, skoraj osem tisoč zaposlenih, 408 poslovalnic. Bilančna vsota skupine je konec marca znašala dobrih 26 milijard evrov.