Po predlogu spremembe strategije upravljanja državnih naložb bi bila invalidska podjetja deležna posebne obravnave, ne bi pa bila opredeljena kot strateške naložbe. Kot je danes izpostavil minister za finance Klemen Boštjančič, preživetje CSS ni odvisno od statusa, saj ta ne vpliva na dokapitalizacijo. Za to bo ključen ustrezen poslovni načrt.

"V zadnjih dneh je v tem izrazito razgretem ozračju in tekmovanju predvsem politikov, kdo bo dal bolj všečno izjavo, zaslediti pozive k spremembi statusa CSS v strateško naložbo in v povezavi s tem k dokapitalizaciji te družbe," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal minister Klemen Boštjančič in pojasnil napačno razumevanje prekvalifikacije.

"Sprememba samega statusa posamezne družbe v strateško naložbo še ne pomeni možnosti dokapitalizacije, temveč pomeni le, da država takšnega podjetja ne more prodati. Ključno vprašanje za CSS pa je, kako zagotoviti, da bo poslovanje potekalo na nekih zdravih temeljih," je poudaril minister.

Opozoril je, da z opredelitvijo CSS kot strateške naložbe podjetja dolgoročno ne bi rešili, saj gredo lahko tudi podjetja, ki so v strategiji opredeljena kot strateška, v stečaj.

"Absolutno verjamem, da je treba primarno urediti pogoje in narediti poslovanje podjetja dolgoročno vzdržno, ne pa pred mediji nastopati s politikantskimi izjavami, ali bo to strateška naložba ali ne, ker od tega ni odvisno preživetje tega podjetja," je poudaril Boštjančič.

Ključen bo poslovni načrt družbe

Pojasnil je, da bo za rešitev podjetja ključen poslovni načrt družbe, ki ga mora pripraviti nova direktorica CSS in ki bo temelj za morebitno dokapitalizacijo. Pri tem je minister zagotovil, da dokapitalizaciji ne nasprotuje. Bo pa treba skozi poslovni načrt dokazovati dolgoročno pozitivno poslovanje podjetja.

Boštjančič verjame, da v podjetju že intenzivno delajo na tem, da bodo pripravili omenjeni načrt. "In seveda SDH ali katerikoli drugi lastnik, seveda, če ocenjuje, da je na dolgi rok tako podjetje smiselno reševati, ga bo dokapitaliziralo, ne glede na to, ali je strateška, pomembna ali portfeljska naložba," je poudaril minister. Ob tem pa opozoril, da mora biti dokapitalizacija izvedena po evropskih pravilih državne pomoči.

Ministrstvo ne nasprotuje rešitvi CSS

Kot je zagotovil, ministrstvo za finance nikakor ne nasprotuje rešitvi CSS. Je celo prvo predlagalo, da se poseže v strategijo upravljanja naložb države, čeprav gre za akt, ki ga ne želijo spreminjati vsako leto, da ne postane predmet politiziranja.

Boštjančič je povedal, da je koalicija pobudo ministrstva pozitivno sprejela. Na ministrstvu za finance so tako že pripravili predlog spremembe strategije, ki je po Boštjančičevih besedah v veliki meri že koalicijsko usklajen, mora pa ga sprejeti DZ, ki bi lahko zadevo, kot predvideva minister, obravnaval v roku enega tedna ali dveh.

Pojasnil je, da v spremembi strategije predlagajo posebno obravnavo vseh invalidskih podjetij, ki so v državni lasti, tako da ta podjetja niso podvržena samo strogi ekonomski logiki, temveč je treba upoštevati njihov širši družbeni pomen. Tako bi moral SDH pri upravljanju takšnih podjetij zasledovati tudi druge cilje. Ni pa, kot je poudaril minister, popolnoma nobenih strokovnih argumentov, da bi bile tovrstne naložbe strateške naložbe.